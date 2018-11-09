夏荊山基金會頒發獎學金 兩岸學生同獲獎

基金會執行長趙忠傑（右一）頒發獎金予2名陸生。

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旺報
賴志昶
獎學金頒獎儀式當日下午於基金會新址盛大舉行，包含眾多國內大專院校校長、院長皆共襄盛舉。

財團法人夏荊山文化藝術基金會創辦「2018夏荊山社會創新培力獎學金」，於9日於基金會新址舉行授獎儀式。本次獎學金除了有南華大學、逢甲大學、朝陽科大等國內學生獲獎外，還有畢業自北京體院、上海復旦大學的2名陸生同時獲獎。

為鼓勵優秀學子學習並研究社會公益、社會創新相關領域，培養專業人才，書畫大師夏荊山透過其基金會，特別創辦「夏荊山社會創新培力獎學金」。徵選10位國內大專院校的碩士班新生，錄取學生可獲得兩學年共新台幣16萬元獎學金補助。在學期間需撰寫社會公益相關領域論文外，畢業後也需在世界任一個非營利組織工作一年。

獎學金頒獎儀式當日下午於基金會新址盛大舉行，包含南華大學校長林聰明、副校長林辰璋、朝陽科技大學學務長陳隆昇、逢甲大學人文社會學院院長翟本瑞等人皆出席共襄盛舉。

林聰明表示，基金會提供的獎學金能讓這些青年有明確的研究方向，使其無後顧之憂的專注在公益方面進行研究，同時也鼓勵年輕人用心向學與向善，讓這些精英學子能夠回饋社會。

本次獲獎學生之研究方向反映社會需要，以「長照」為大宗，分別依社會企業、產業創新、居住環境、終身學習等領域進行長照發展之研究，另有學生專注於安寧照護、自殺防治、酒精成癮、醫療環境等議題。同時，10名學生中，還有2名陸生獲獎。

畢業於北京體院、現就讀於成功大學的陸生孫千惠表示，她在北京就曾有多次幫助殘障兒童的經驗，過去也曾到政大當過交換學生，對台灣的人文氣息印象深刻，未來會持續往公益方面努力，希望能以自己的專業造福更多人群。

書畫大師夏荊山可謂跨世紀佛畫藝術第一人，佛學底蘊深厚，創作更受殿堂級典藏，常年施行公益不遺於力。授獎儀式當日，基金會同時安排夏荊山精緻書畫藝術導覽，使學生了解夏荊山公益慈善理念，並感受書畫藝術精緻美學的文化實力。

基金會執行長趙忠傑指出，基金會積極推動「夏荊山社會創新培力獎學金」，乃是董事長夏荊山期待讓公益行動與時俱進，培養有志學生能專心學習，投入非營利事業等相關研究，未來將所學回饋社會。

趙忠傑強調，基金會日後也會持續發動各類文化公益計畫，除了造福大眾外，也希望能藉由公益連結兩岸，促進兩岸和平與交流，並冀望成為全球重要文化公益交流平台。

(旺報 )

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