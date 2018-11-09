客串一壘指導員 松井秀喜：托瑞請客推不掉...

2018年11月09日 20:49 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

曾在大聯盟效力10年、包括第一豪門洋基的「酷斯拉」松井秀喜，在8日開打的6場美日對抗賽，受邀擔任美職明星隊的一壘指導員，9日還於東京巨蛋開球。松井笑說會接受邀約，是因為前洋基教頭托瑞（Joe Torre）請他吃飯。

「一開始，我是要婉拒這個邀約的，」松井在賽前記者會上開玩笑說：「但他（托瑞）」帶我去一家非常棒的餐廳，吃了一頓很棒的晚餐，讓我無法拒絕…」

松井在2003年赴美發展加入洋基，到2007年球季結束之前，都效力於托瑞麾下，2012年他的棒球生涯與光芒隊畫下句點；托瑞目前任職於大聯盟總裁辦公室，趁著今年日職明星賽期間造訪日本，也邀請松井參與這次的美日對抗賽。

「回到日本還能穿著洋基球衣，是很棒的事情，」松井說：「但我以前從來沒當過一壘指導

員，讓我很焦慮。我會努力不要害到球隊，做出貢獻。」

其實在日本穿洋基球衣，松井並不陌生。2004年洋基和光芒在東京巨蛋打海外開幕系列賽，松井就是洋基的一員。他甚至對美日對抗賽也不陌生，1996年以讀賣巨人的一員參加這項賽事，酷斯拉就被選為日本明星隊的MVP。

「1996，那是22年前囉，」松井回憶起往事說，「當時能看到像佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）、邦茲（Pedro Martinez）那些超級巨星，真的好興奮！那是非常快樂的經驗，相信現在日本隊的球員也會這樣覺得，沒有改變。」

(中時電子報)