《一路走過來，台灣百年音樂風華》 吳念真導演將於灣聲樂團音樂會講述台灣故事

2018年11月09日 20:52 中時電子報 綜合報導

左起正聲廣播陳榮明董事長、慈明寺企劃部組長喬安舞、台中市新聞局長卓冠廷、吳念真導演、豎琴家黃立雅、小提琴家梁茜雯、灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝

豎琴家黃立雅（中國國家大劇院豎琴首席）演奏《雙喜》豎琴協奏曲

小提琴家梁茜雯（灣聲樂團首席）與豎琴家李哲藝（灣聲樂團音樂總監暨指揮）演奏《草螟弄雞公》

灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝與知名導演吳念真，今(9)日上午在台中展開一場文字與音樂的對話，共同為11月18日下午2點30分即將於台中國家歌劇大劇院演出的灣聲樂團音樂會《一路走過來，台灣百年音樂風華》「拉票」。

李哲藝表示，灣聲樂團用西洋古典樂器演奏台灣在地音樂，致力於「古典音樂台灣化，台灣音樂古典化」，當灣聲樂團遇上用文字與戲劇演繹人間風情的吳念真導演，必將激盪出一場精彩絕倫的演出。李哲藝感謝吳念真答應演出，這也是吳導第一次擔任音樂會導聆人。

吳念真說，作家有太多文字可以使用，但作曲家只有七個音符卻可以譜寫出動人樂章，所以他很佩服作曲家。吳念真認為台灣最令人難忘的故事來自於庶民生活，例如礦坑工人收工時哼唱洪一峰的歌，就是最美的旋律，他在音樂會所要講述的就是與演奏曲目相關的台灣故事。

11月18日這場音樂會上半場由李哲藝指揮灣聲樂團演奏以台灣原住民平埔族素材所寫的《馬卡道狂想曲》，並邀請北京國家大劇院豎琴首席黃立雅演繹李哲藝發想自名攝影家張乾琦攝影專輯所創作，講述台灣新移民文化衝突故事的作品《雙囍》豎琴協奏曲。下半場則演奏李哲藝的交響樂作品《一路走過來》，從自然歌謠、創作歌謠、老歌年代、民歌時期，一路走到近代的流行音樂。

出席記者會的嘉賓還包括共同主辦這場音樂會的正聲廣播公司董事長陳榮明與贊助代表慈明寺企劃部組長喬安舞。台中市政府新聞局長卓冠廷則代表林佳龍市長感謝灣聲樂團為台中帶來這場精彩可期的音樂會，他鼓勵大家多多購票欣賞，支持用音樂愛台灣的灣聲樂團。豎琴家黃立雅、灣聲樂團首席梁茜雯與李哲藝則於記者會中演奏《雙囍》、《草螟弄雞公》，令與會者陶醉動容。

灣聲樂團音樂會《一路走過來，台灣百年音樂風華》，11月18日下午2點30分，於台中國家歌劇院大劇院演出，購票請洽兩廳院售票系統，或洽灣聲樂團(02)25936586或正聲廣播公司(02)23617231#757、759、760。

(中時電子報)