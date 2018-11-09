三峽鶯歌傳出二起離奇車禍 遭殃的都是路旁不會動的......

陳男汽車挨撞後轉了一圈，無巧不巧撞翻了加油站的加油機。（陳俊雄翻攝）

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高姓運將開著小黃從學成路直行，但不知為何他卻逐漸往右邊路旁偏移，直接撞上了羅男的「米漿」（BMW）汽車
加油機雖被撞翻，幸好油管沒被連根拔起，否則引發爆炸後果不堪設想。（陳俊雄翻攝）
高姓運將開車時精神恍惚，直接撞上了停在路邊的米漿轎車。（陳俊雄翻攝）

鶯歌、三峽在8日深夜及9日晚間，先後傳出了二起離奇車禍，這二起車禍雖然都沒造成嚴重傷亡，駕駛也都沒有酒駕，但遭殃挨撞最為慘重的，卻是路旁不會動的加油站加油機台、停在路邊的「米漿」汽車，讓員警嘖嘖稱奇。

三峽警分局指出，8日深夜近12時，71年次陳姓男子駕駛自小客車沿鶯桃路左轉欲往加油站加油時，疑因未禮讓對向直行之莊男汽車，兩車對撞後，陳男器車旋轉一圈後，撞翻了路旁加油站的一部加油機。

警方調查，這起車禍造成陳男汽車右後車身、保桿及玻璃受損，莊男前車頭及前檔玻璃受損，不幸中的大幸，雖然加油機被撞翻，幸好由管並未被連根拔起引燃汽油，否則後果不堪設想。

9日傍晚近6時，高姓運將開著小黃從學成路直行，但不知為何他卻逐漸往右邊路旁偏移，直接撞上了羅男的「米漿」（BMW）汽車，除了這台米漿車左後車身、保桿及玻璃受損，停車格兩台機車也受損，至於高男的小黃前車頭及受損。

這兩起車禍造成路旁的加油機、BMW汽車遭到池魚之殃，但肇事的駕駛都無受傷，相關責任歸屬由警方調查釐清中。

(中時 )

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