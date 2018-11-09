《雙城記》舉辦青年論壇 邀名醫談兩岸醫療交流

2018年11月09日 20:56 旺報 廖慧娟

中天電視與上海東方衛視合作製作的談話性節目《雙城記》，於中天娛樂台39頻道播出。明天（11日）早上8點將播出首度南下高雄正修科技大學錄製的特別企劃「兩岸青年論壇－跨越海峽的愛」。

首集邀請高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆、上海仁濟醫院副院長夏強接受《雙城記》節目主持人盧秀芳和曹景行訪問，與學生分享上海仁濟醫院第一起活體肝臟移植手術，為兩岸醫療交流的重大里程碑。

現年68歲的陳肇隆是亞洲肝臟移植權威，1984年完成亞洲首例成功的肝臟移植手術，1999年完成全球首例未輸血活體肝移植手術，2006年受邀到上海仁濟醫院為一名9個月大的兒童進行肝臟移植手術，之後雙方頻繁交流，至今仁濟醫院已成為全大陸最大的肝臟移植中心。

陳肇隆分享兩院結緣過程，他說2005年曾赴上海參加一場醫學會，經主辦單位引薦認識時任上海仁濟醫院主任夏強，當時夏強還不到40歲，醫療團隊非常年輕，第一次完成手術後兩方人員都相當震撼，他們團隊總共到上海3次，第3次仁濟醫院團隊技術已相當成熟。到了2017年，上海仁濟醫院已完成803例移植手術，成為全球最大肝移植中心，今年更榮獲大陸國家科技進步獎。

節目主持人盧秀芳表示，傳播理論大師麥克魯漢（Marshall McLuhan）說過一段話：「多數人是因為看見而相信，只有少數的人是因為相信而看見」，名譽院長陳肇隆、副院長夏強是那少數的成功者，因為相信而看見，主要是他們相信生命的珍貴，他們尊重生命的價值，因此他們看見了問題的急迫性，並找到了解決問題的方式。另一位主持人曹景行則說，兩岸醫療交流，不僅是造福兩岸人民，還造福全人類，兩岸青年論壇曾作過體育、文化交流，如今到醫療，希望未來可以持續多元探討兩岸交流議題。

(旺報 )