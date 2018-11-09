台南》高思博辦民歌演唱會 支持者感受民歌年代美好時光 朱立倫同台飆唱

國民黨台南市長候選人高思博（左1）9日舉辦民歌演唱會，新北市長朱立倫（中）與歌手于冠華（右1）3人同台唱民歌。（程炳璋攝）

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高思博官網內的支持者獲知有免費聽民歌演唱會的消息，都趕來排隊。（程炳璋攝）
高思博支持者進場聽民歌。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人高思博9日晚間7時在中西區今日戲院舉辦1場民歌演唱會，高思博與新北市長朱立倫同台飆歌，支持者在民歌聲中重返1980年代，回憶民歌興盛也是台灣經濟起飛時期。

林義豐用電音派對音樂會打響選舉名號，高思博9日舉辦溫柔的民歌音樂會，給民眾重溫民歌時期的感動，他稱「今晚是場不一樣的選舉活動」將台灣曾經感動民心的音樂文化，融入選舉場合。

這場民歌演唱會名為「重返美好時代」，請來歌手于冠華、殷正洋、李麗芬與于台煙4人輪番演唱2小時，唱出許多台灣詩人改編的民歌曲。

民歌氣氛感染下，高思博與朱立倫一同登場，兩人同唱一首「木棉道」，再與立委謝國樑、歌手于冠華、殷正洋同唱一首「朋友」，大家一起比2號手勢合照。

朱立倫表示，新北市每年年底的耶誕歡樂城都會有一場民歌，自己因此認識許多民歌藝人，希望高思博當選台南市長，可以繼續辦民歌演唱會，並且辦在台南各地方。

高思博表示，台灣有很美好的傳統，都需要用創新的方式呈現，他辦民歌演唱會讓支持者免費參加，是為了讓大家重溫台灣曾有的美好時光，並相信他有能力帶大家重返經濟起飛的亞洲四小龍年代。

(中時 )

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