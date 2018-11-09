高雄》落髮剃成「禿頭」！為多拉3張票挺韓國瑜 業務豁出去

2018年11月09日 21:10 中時電子報 陳儷方

為了韓國瑜我豁出去了!!要玩就來玩大的~偉大的高雄市民站起來反轉高雄吧!!（Youtube）

落髮剃成「禿頭」！為多拉3張票挺韓國瑜 業務豁出去

「是蓋厚韓國仔哦，不是國民黨耶啦」，高雄一名業務向他的朋友拉票，希望這次市長選舉，能給韓國瑜一個機會，朋友跟他說，敢剃成跟韓國瑜一樣的「禿頭」，就幫他拉3票。這位業務深思之後，決定獻上自己的頭髮，剃成禿頭造型，力挺韓國瑜。

業務與朋友相約理髮店，告訴髮型師要剃成跟韓國瑜一樣的禿頭，髮型師不可置信，連問了6次確定嗎？才動手開始剃禿頭造型，在朋友的見證下，完成禿頭髮型，業務先生當場要他朋友承諾那3票，「ㄟ，我嚕ㄚ喔，要記得喔」，「你騙我，我就把你電話刪了喔」。

業務先生頂著韓式禿頭開車回家，一段力挺韓國瑜的感性告白，讓網友眼眶泛淚。他說，「這次我是真的下了決心，用我的行動來支持我所期待的人，頭髮理了可以再長，但要出現一個我們認為有能力的人，卻已經等了20年了，我是在地的高雄人，我在高雄當業務已經10年了，其實高雄的經濟如何，我相信每一個在高雄工作打拼的人，大家都心知肚明，尤其我們當業務的感受深刻。」

他說，「我有2個小孩，一個2歲一個6個月，老婆在家帶小孩，現在的我已經不奢求飛黃騰達，我只希望未來我能撐起這個家。」

最後，他向他北漂的同學們喊話，「回來投票吧，或許你們在中北部已有不錯的工作，但始終一直留在高雄打拼的我們，這次真的需要你們的支援，因為我們也想要擁有跟你們一樣的薪資及工作待遇，1124，讓我們一起來見證史詩級般的選戰，努力翻轉高雄吧。」

在Youtube影片下方留言的網友反應熱烈，影片發布1天，已有近9百則留言，超過15萬人次觀看。網友說，「我一定回來投，請假也要爬回來」、「我也是高雄人，看到你的行動支持，拉票，我感動到流淚，1124一起翻轉高雄」、「我以為是什麼好笑的影片，結果後面在感性什麼啦！害我都感動得快哭了！」、「你讓我5分鐘之內...大笑又飆淚！」、「謝謝你，中飄高雄人11/24回鄉投票，與你一起見證翻轉的時刻」。

(中時電子報)