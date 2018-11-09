北市》丁守中選辦：「紙風車劇團」是金風車、鑽石風車

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國民黨籍台北市長候選人丁守中競選辦公室9日發出新聞稿，繼續猛攻柯文哲的競選總幹事小野，還挖苦「紙風車劇團」根本是金風車、鑽石風車，別的文化產業都快餓死了，這個劇團卻肥死了。

丁辦指出，柯一正導演說陳其邁「出淤泥而不染」，完全不對，不曉得柯一正所說的「淤泥」是什麼？是他的爸爸陳哲男、是他的黨民進黨、還是陳菊的高雄市政府？至於他有沒有染，那是因為他們早就沆瀣一氣，久居鮑肆而不聞其臭。

丁辦質疑小野不久之前還用文化總會的名義幫柯文哲造勢，小野還自稱不沾染政治，當台北人眼睛都瞎了嗎？ 都已經當柯文哲的總幹事了，還說不沾染政治！

丁辦表示，柯文哲應該和小野一起說清楚，去年丁守中陣營已經強烈質疑，為什麼台北燈會的4050萬預算，強硬規定，得標廠商必須把1000萬分配給沒有得標的「紙風車劇團」？這是柯文哲指使的嗎？「紙風車劇團」為什麼有這種特權？

丁辦宣稱本周丁守中陣營真正關心的重點：紙風車劇團，以及還在後面的幾個人。丁守中陣營決心打破這些「假文人、真政客」的壟斷、包庇，解放台北文化、媒體、娛樂產業的黑暗。

丁辦問柯文哲市長，知道「紙風車劇團」李永豐和小野之間的關係嗎？知道這幾年，從中央黨政、台北、台中、高雄...，這個兒童劇團包山包海，叫的出名字的標案幾乎都是他的。這幾年，文化產業幾乎都快餓死了，但是，「紙風車劇團」不會，他不是紙做的，他是銀風車、金風車、鑽石風車，這個劇團肥死了。所謂319個鄉鎮回饋表演，洗門風剛剛好而已。

丁辦再問柯文哲是真的不懂？還是相互利用？他難道沒有發現，「小野一出現，柯粉全不見」？你用小野，和吳音寧的邏輯一模一樣，他們都非常綠、非常民進黨、非常蔡英文。用他們，用閩南話講「放屁安狗心」，難怪，好多綠營的朋友說，私底下，柯文哲都會說「我們是同一國的」。「柯文哲之心路人皆知。」

丁辦表示，一個兒童劇團幾乎統包了民進黨執政的文化活動，想請紙風車劇團自己先公布一下，到底包了多少案子，到底拿了多少錢，憑什麼？

丁辦更酸，有一些「文化門神」，白天講幹話，晚上跑酒趴，專搞文化政治。看不出什麼文化。丨

丁辦表示，丁守中陣營已經具體點名人事時地物的幾件事，結果只看到小野哭了、管碧玲哭了、王定宇哭了，到底發生什麼事？講清楚不就好了嗎？丁守中陣營想要了解的是：24K純金打造的「紙風車劇團」。這個兒童劇團，為什麼非常的「成人」。

(中時 )

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