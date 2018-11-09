SBL》金酒新洋將大有來頭 曾當KD隊友下周抵台

2018年11月09日 21:13 中時電子報 黃及人

面對杰倫只打1場熱身賽就因膝傷提前退場的窘境，金門酒廠補新洋將動作相當積極，目前敲定曾跟勇士球星杜蘭特當過大學隊友，且在2014年拿過NBA總冠軍的達米安詹姆斯(Damion James)，預計最快11或12日抵台報到。

31歲的達米安詹姆斯，曾跟杜蘭特在德州大學同隊打球，2010年第24順位被老鷹選上，隨即被交易到籃網，在他短暫4年NBA生涯，待過籃網、馬刺兩隊，更隨馬刺拿下2014年NBA總冠軍，NBA生涯場均3.8分、3.4籃板。

原本金酒還鎖定了史蒂芬生(Alex Stepheson)這名洋將，但他突然出車禍無法來台，加上他的身高，跟204公分的夏普搭配，有可能超過SBL所規定的雙洋將405公分身高上限，所以金酒宣告放棄史蒂芬生，改找201公分的詹姆斯。

只是金酒新球季的「洋將運」確實欠佳，上季效力台啤的夏普，歷經一波多折才來台報到，先前測試路易斯、懷特兩名洋將都不及格直接「退貨」，史蒂芬生更是說自己車禍「放鳥」沒來，如今只好期望詹姆斯可以及時救火了！

9日僅剩夏普撐場的金酒，最後以74比78不敵台灣銀行，也成為今年熱身賽唯一還沒開胡球隊，夏普貢獻14分、12籃板，卻在最後1分20秒提前5犯畢業，更讓金酒反攻無望，台銀則以伍茲23分最高，史密斯16分、11籃板。

(中時電子報)