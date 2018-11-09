羅德交流賽》陳冠宇讓王柏融揮空 羅德馴服暴力猿

羅德（圖）在交流賽擊敗Lamigo桃猿。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/桃園報導

千葉羅德海洋從今天（9日）起與Lamigo桃猿進行3場交流賽，今天全場焦點都聚集在6局上陳冠宇與王柏融的投打對決，陳冠宇一度讓王柏融揮棒落空，暴力猿打線此役遭到羅德投手群壓制，終場羅德以6比1獲勝。

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1局下岡大海、菅野剛士就連續擊出2支安打攻佔得點圈，隨後中村獎吾以內野滾地球送回第1分，接著安田尚憲敲出安打，羅德2比0領先。

2局下羅德再添2分，3局下也持續有攻勢，藤岡裕大、平澤大河、香月一也再送回1分，羅德領先來到5比0。4局下井上晴哉、安田尙憲連續2支安打，助隊將領先擴大至6比0。

反觀猿隊打線則受制於羅德先發投手二木康太的投手，前2局遭到三上三下，前5.1局只靠著林泓育5局上的陽春炮得到1分，另有郭永維2支安打的表現。

6局上1出局後輪到王柏融打擊時，羅德換上陳冠宇中繼，現場球迷發出歡呼，面對王柏融的第1球，陳冠宇就催出時速146公里的速球，但是壞球，隨後陳冠宇投出136公里的變速球讓王柏融揮棒落空，第3顆球王柏融擊出游擊方向的飛球遭接殺，陳冠宇成功解決王柏融。

羅德此役先發打線僅第8棒吉田裕大沒有安打，團隊以16支安打攻下6分，終場羅德就以6比1擊敗Lamigo。

(中時電子報)

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