彰化》魏明谷競選連任首場造勢晚會 賴清德來加持

2018年11月09日 21:22 中時 鐘武達

行政院長賴清德9日晚間陪同魏明谷在田中車隊掃街拜票。（鐘武達攝）

民進黨彰化縣長魏明谷競選連任的首場造勢晚會9日在北斗鎮登場，北斗地區4鄉鎮黨提名縣議員與鄉鎮長候選人輪番上陣政見發表開場 ，行政院長賴清德則是最後上台壓軸，現場約1500名名支持者搖旗吶喊高呼「涷蒜」。

魏明谷競選連任造勢活動開跑，賴清德9日下午5點30分起陪同魏明谷從田中高鐵站出發在田中市區進行車隊掃街，隨後7點30轉往北斗鎮的造勢晚會。這是賴清德從9合1選戰開打以來首度與同黨候選人「同框」的造勢行程，顯示彰化選情的緊繃與民進黨對彰化縣長選戰的重視。

造勢晚隊在北斗牛墟廣場舉行，開場是由掌中戲演出宣示民進黨政府過去幾年的改革作為與決心。中場則有「勞動服務樂團」帶來《嶼民》、《核邪》以及《黃昏的故鄉》3首曲目，希望引發民眾對於環境的關懷以及思鄉情懷。

魏明谷表示，縣府過去4年投入24億的建設經費在彰南地區，除了推廣地方特色小吃、改善道路品質、發展北斗日夜觀光產業，更推動多項社福政策，包括校園毒品檢測、國一女生免費子宮頸癌疫苗，也感謝賴清德院長對彰化的支持，挹注近千億的建設經費。

台南與彰化的肉圓要來場PK賽！賴清德致詞時先是以北斗肉圓與支持者搏感情，當場更許願說，魏明谷連任後，將邀請舉辦一場台南與彰化肉圓的大車拚。

賴清德拉著肯定魏明谷過去4年的政績表現說，魏明谷是務實做事的縣長，全面建設彰化，而且像是個好媳婦照顧到老老少少的所有鄉親，強調魏明谷絕對有能力帶領彰化走向「風光大縣，幸福彰化」，絕不會像某些候選人選舉時隨口開支票，卻一項都做不到。

(中時 )