卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會年底登場 邀粉絲同樂

2018年11月09日 21:19 旺報 廖慧娟

由卡通頻道及時藝多媒體共同主辦的「卡通頻道 猴塞雷！瘋狂運動會」將於今年12月15日至2019年3月17日，在台北的國立台灣科學教育館盛大開幕。

為滿足卡通迷的期待，卡通頻道把多部高人氣卡通，如《探險活寶》、《熊熊遇見你》、《飛天小女警》、《BEN 10》、《阿甘妙世界》等的螢幕場景直接搬進科學教育館；並以十項趣味運動會為主軸，重金打造全台首創的多項體驗設施，呈現一場歡樂有趣的沉浸式體驗展覽，等待粉絲們來現場同樂。

此外，現場還將舉辦實境賽事，粉絲們可與《飛天小女警》主角花花、泡泡、毛毛一起跳高，打擊小鎮村壞蛋；與《探險活寶》的阿寶、老皮進行糖果王國極限體能挑戰賽，適合大小朋友一起踩點FUN寒假！

活動現場特別規劃「卡通頻道動畫工作室」的動畫繪稿區，展示一張張畫稿，讓粉絲們一窺卡通頻道明星們誕生歷程；阿寶、老皮、泡泡公主和熊熊們等熱門人物角色也將以一比一等比例公仔現身。

「卡通頻道 猴塞雷！瘋狂運動會」預售票即日起於ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI團購網、博客來售票網等正式販售，詳情請洽活動官方網站: https://bit.ly/2DfYExm或粉絲專頁https://www.facebook.com/CartoonNetworkSportsCarnival/

(旺報 )