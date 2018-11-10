2018年11月10日 08:27 中時 季節

促轉會發出新聞稿指出，南韓「釜馬民主抗爭紀念財團」理事長宋基寅神父、釜山加圖利大學金永圭校長、釜山良書協同組合崔準永顧問、釜山民主抗爭紀念事業會文正見理事，一行4人於9日下午拜會促轉會，由代理主委楊翠與發言人葉虹靈委員接待。宋基寅神父曾擔任南韓「為求真相和解之過去史整理委員會」委員長，帶著對台灣轉型正義的好奇與支持拜訪促轉會，並與代理主委楊翠交換台灣與韓國在轉型正義工作上的心得與經驗。

促轉會指出，宋基寅神父向促轉會委員介紹南韓前總統盧武鉉於2005年12月成立的「為求真相和解之過去史整理委員會」（以下稱委員會）是依據同年5月國會通過的「為求真相和解之過去史整理基本法」（以下稱基本法）所成立，至2011年李明博總統上任後結束，但仍有大量歷史案件真相未明，亟待釐清，待文在寅上台後，接續未完工作。目前南韓國會正進行基本法的相關修法，宋基寅神父也向促轉會預告，修法過後或許委員會將再重啟，加速相關未完成的工作。

促轉會稱，促轉會代理主委楊翠在會面中與宋基寅神父等人分享台韓兩國在轉型正義之路上遭遇的困難。宋基寅神父表示，委員會之所以成立，是由許多政治受難者家屬經過長年抗爭而來。即便如此，委員會成立後，開始接受受難者家屬的陳情申告，仍有大多數的家屬顧忌會再度受到迫害，即使委員會透過各種方式宣導，但是主動前來陳情的案件仍不多。不過委員會具有調查權，即使不透過家屬陳情，委員會仍可以主動調查。宋基寅神父強調，立法的過程相當重要，因此，預計明年完成的相關修法，就是要彌補過去不足之處，讓基本法更完備，使重新啟動的委員會工作更順利。

促轉會指出，代理主委楊翠另外問到，南韓社會對轉型正義的看法為何？宋基寅神父表示，南韓社會左右派對立態勢也是很明顯，其中保守的右派對於轉型正義工作也是很抵抗，然而，過往因為市民社會的力量，乃至影劇工作者、藝文人士以作品 讓社會大眾了解那段歷史，都是政府能夠繼續推動轉型正義的原因。而促轉會也認為，也是因為民間社會與受難者團體的積累與不放棄，才能讓官方真正面對轉型正義工程。

促轉會表示，宋基寅神父在會面中，也很關心蔡英文總統對轉型正義工作的態度，對此，代理主委楊翠表示，轉型正義本來就是蔡英文總統相當重要的政見，因此蔡總統相當重視，一定會在任期內推動，即使促轉會今日面對各種挑戰，仍會堅持下去。

(中時 )