南韓團體造訪促轉會

友善列印
中時

促轉會發出新聞稿指出，南韓「釜馬民主抗爭紀念財團」理事長宋基寅神父、釜山加圖利大學金永圭校長、釜山良書協同組合崔準永顧問、釜山民主抗爭紀念事業會文正見理事，一行4人於9日下午拜會促轉會，由代理主委楊翠與發言人葉虹靈委員接待。宋基寅神父曾擔任南韓「為求真相和解之過去史整理委員會」委員長，帶著對台灣轉型正義的好奇與支持拜訪促轉會，並與代理主委楊翠交換台灣與韓國在轉型正義工作上的心得與經驗。

促轉會指出，宋基寅神父向促轉會委員介紹南韓前總統盧武鉉於2005年12月成立的「為求真相和解之過去史整理委員會」（以下稱委員會）是依據同年5月國會通過的「為求真相和解之過去史整理基本法」（以下稱基本法）所成立，至2011年李明博總統上任後結束，但仍有大量歷史案件真相未明，亟待釐清，待文在寅上台後，接續未完工作。目前南韓國會正進行基本法的相關修法，宋基寅神父也向促轉會預告，修法過後或許委員會將再重啟，加速相關未完成的工作。

促轉會稱，促轉會代理主委楊翠在會面中與宋基寅神父等人分享台韓兩國在轉型正義之路上遭遇的困難。宋基寅神父表示，委員會之所以成立，是由許多政治受難者家屬經過長年抗爭而來。即便如此，委員會成立後，開始接受受難者家屬的陳情申告，仍有大多數的家屬顧忌會再度受到迫害，即使委員會透過各種方式宣導，但是主動前來陳情的案件仍不多。不過委員會具有調查權，即使不透過家屬陳情，委員會仍可以主動調查。宋基寅神父強調，立法的過程相當重要，因此，預計明年完成的相關修法，就是要彌補過去不足之處，讓基本法更完備，使重新啟動的委員會工作更順利。

促轉會指出，代理主委楊翠另外問到，南韓社會對轉型正義的看法為何？宋基寅神父表示，南韓社會左右派對立態勢也是很明顯，其中保守的右派對於轉型正義工作也是很抵抗，然而，過往因為市民社會的力量，乃至影劇工作者、藝文人士以作品 讓社會大眾了解那段歷史，都是政府能夠繼續推動轉型正義的原因。而促轉會也認為，也是因為民間社會與受難者團體的積累與不放棄，才能讓官方真正面對轉型正義工程。

促轉會表示，宋基寅神父在會面中，也很關心蔡英文總統對轉型正義工作的態度，對此，代理主委楊翠表示，轉型正義本來就是蔡英文總統相當重要的政見，因此蔡總統相當重視，一定會在任期內推動，即使促轉會今日面對各種挑戰，仍會堅持下去。

(中時 )

下大雨 小英被迫完全「素顏」！ 北市》不滿取消敬老金 市府顧問…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。