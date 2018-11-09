北市》不滿取消敬老金 市府顧問蔡壁如陪掃街遭長者圍剿

市府顧問蔡壁如遭到長者包圍，氣氛一度緊張。（吳堂靖翻攝）

友善列印
中時

台北市長柯文哲行動競總PAPAGO計畫9日於龍山寺前廣場舉行，市府顧問蔡壁如、前社會局長許立民、議員候選人徐立信等人均陪同出席，過程中數度有民眾抱怨敬老金遭取消，蔡壁如更遭到長者圍剿，氣氛一度緊張，蔡事後表示，很多人都非台北市民，部分民眾則因不了解北市府老人福利政策，因而造成誤解。

相較於昨晚士林場開場零星人潮，今晚龍山場一開始就聚集大批民眾，柯文哲於晚間7點30現身演講，回顧市政成績後轉往艋舺夜市掃街，雖獲得不少支持者歡迎，但過程中仍數度遭到抗議，長者不滿怒嗆「我們沒錢，錢都拿還債！還了我也看不到！」、「還我1500元敬老金！」蔡壁如更是一度與長者對峙，氣氛緊繃。

蔡壁如事後受訪表示，這邊老人家人數較多，有特別跟他們講解老人福利政策，很多長者反映不知道北市府的老人共餐及服務據點，但後來聽說這邊8成的街友都不是台北市民，不確定是否都是這樣的情形，秉持政府務實對話的理念，因此也請對方留下資料，將通知當地區公所協助。

至於原定出席的小野因故缺席，被外界猜測是否因近日失言而遭到「噤聲」，蔡壁如澄清，小野老師因喉嚨不舒服、出現燒聲情況才會臨時缺席，但明天仍會按原定計畫出席木柵行動競總及萬人TeamKP活動。

(中時 )

下大雨 小英被迫完全「素顏」！ 政院台鐵體檢專案小組開藥方：台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。