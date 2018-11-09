北市》不滿取消敬老金 市府顧問蔡壁如陪掃街遭長者圍剿

2018年11月09日 21:42 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲行動競總PAPAGO計畫9日於龍山寺前廣場舉行，市府顧問蔡壁如、前社會局長許立民、議員候選人徐立信等人均陪同出席，過程中數度有民眾抱怨敬老金遭取消，蔡壁如更遭到長者圍剿，氣氛一度緊張，蔡事後表示，很多人都非台北市民，部分民眾則因不了解北市府老人福利政策，因而造成誤解。

相較於昨晚士林場開場零星人潮，今晚龍山場一開始就聚集大批民眾，柯文哲於晚間7點30現身演講，回顧市政成績後轉往艋舺夜市掃街，雖獲得不少支持者歡迎，但過程中仍數度遭到抗議，長者不滿怒嗆「我們沒錢，錢都拿還債！還了我也看不到！」、「還我1500元敬老金！」蔡壁如更是一度與長者對峙，氣氛緊繃。

蔡壁如事後受訪表示，這邊老人家人數較多，有特別跟他們講解老人福利政策，很多長者反映不知道北市府的老人共餐及服務據點，但後來聽說這邊8成的街友都不是台北市民，不確定是否都是這樣的情形，秉持政府務實對話的理念，因此也請對方留下資料，將通知當地區公所協助。

至於原定出席的小野因故缺席，被外界猜測是否因近日失言而遭到「噤聲」，蔡壁如澄清，小野老師因喉嚨不舒服、出現燒聲情況才會臨時缺席，但明天仍會按原定計畫出席木柵行動競總及萬人TeamKP活動。

(中時 )