溪頭竹文化節暨森林音樂會邀遊客聽音樂享芬多精

2018年11月09日 21:37 旺報 廖慧娟

由台大實驗林管理處舉辦「2018溪頭竹文化節暨森林音樂會」，今天（9日）上午舉辦記者會，邀請「金曲客語歌后」官靈芝、亦帆、徐哲緯等人擔任表演嘉賓，並以敲響竹琴正式宣告連續2周末的活動正式開始。

溪頭竹文化節自2002年舉行至今，堂堂邁入第17年；森林音樂會則是從2007年開始舉行，已走過12個年頭。今年首次將兩大活動結合舉辦，以「溪頭藝響」為主題，代表「竹藝」和「樂聲響起」兩項元素，要讓遊客體驗不一樣的兩天一夜溪頭之旅，除進入溪頭吸收森林芬多精外，還能體驗竹子的藝術以及手作的樂趣，在森林裡聽見幸福聲音、回味當初美好的時光，寓教於樂、療育身心靈，希望把溪頭打造為台灣年底旅遊勝地，提升當地冬季觀光人潮。

徐哲緯曾與娃娃金智娟、古勝中曾獲廣播金鐘獎流行音樂節目主持人獎，除了每日在POP Radio擔任帶狀主持，還主持客家電視台多個節目，其中，《作客他鄉》入圍今年電視金鐘獎行腳節目獎，加上商演不斷，生活過得很充實。

已5年不曾出輯的徐哲緯表示，近期將有新的作品收錄在客家文學創作合輯中，很快以音樂人身分回歸樂壇，讓他非常興奮。

亦帆一出道就入圍金曲獎最佳演唱新人獎，更擊敗樂壇眾多唱將，獲得2010年『金曲超級星』冠軍。招牌歌曲《淚崩了》獲選為《後宮‧甄嬛傳》片尾曲，在數位平台超過2000多萬次點播，蟬聯KTV前10名排行近一年。

9日記者會上，亦帆現場演唱電影主題曲《小幸運》，現場立即變成卡拉OK。她透露，正與台灣新生代音樂人合作單曲，預計年底數位發行，新的作品希望帶給大家一種新的音樂樣貌，所以也開啟了一個新的粉專，叫作「亦帆、吳亦帆、吉娃斯杜嵐」，未來希望歌迷不會再把她名字與前韓團EXO成員「吳亦凡」搞錯。

「金曲客語歌后」官靈芝參加《中國新歌聲》獲選庾澄慶哈林戰隊身價看漲，演出邀約不斷。繼上次在少林寺開唱，這次又在溪頭山林演唱讓她開心不已。身為華人音樂界的爵士女王，她也預告即將推出全新專輯。這次專輯採同步錄音，錄音時需要更為精準確實，目前進入籌備期。

「2018溪頭竹文化節暨森林音樂會」將舉行2場音樂會，為顧及各年齡層遊客，音樂類型包括民歌、經典老歌、流行歌曲、原創音樂等，11月10原創音樂會早上10點到11點半在溪頭自然教育園區漢光樓草坪區，邀請三屆「金曲組合」南方二重唱、沙沙小樂團、小老鷹樂團演出。

11月18日森林音樂會早上10點半在溪頭自然教育園區草坪區露天音樂會場，「金曲樂團」董事長樂團、「音樂國寶」文夏、「金曲歌后」官靈芝、亦帆、徐哲緯演唱，歡迎民眾呼朋引伴來溪頭走走，聆聽幸福聲音，療育身心靈。活動詳請洽：http://nv.com.tw/2018bamboo/ 。

(旺報 )