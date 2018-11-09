韓國瑜3萬人「夜襲」旗山太震撼 王又正激動吐心聲

2018年11月09日 21:35 中時電子報 吳玫穎

在旗山場之後，王又正相信改變能成真。(取自王又正微博)

九合一選戰進入倒數階段，中天《新聞龍捲風》昨日更派出雙主播戴立綱、王又正走出戶外，零距離直擊高雄選情，而王又正在韓國瑜旗山造勢場後，也在微博吐心聲，直言：「鳳山之後 我看到改變的契機 旗山過完 我相信改變能成真。」

韓國瑜昨日在旗山舉行造勢晚會，現場湧入3萬民眾熱情相挺，高唱軍歌《夜襲》場面震撼，已連2週前進高雄採訪的中天主播王又正，事後也在微博吐心聲：「11/08又是一個激情的夜晚。鳳山之後， 我看到改變的契機；旗山過完，我相信改變能成真。」

其實早前王又正就曾直言欣賞韓國瑜的直白、願景與敢作夢的勇氣，「就算贏不了選戰，他也已經贏得我的尊敬。」後來更因為前進高雄採訪，徹底感受到高雄人的熱情與期待看到改變的激情，「鄉親們說，謝謝中天，還給高雄人勇敢說話的權利和勇氣。」

韓國瑜聲勢不斷上漲，掀起一陣「韓流」，昨晚由平秀琳主持的中天政論節目《新聞深喉嚨》延續「韓國瑜熱度」，4歲以上平均收視2.71（總收視人口179.6萬）再破開播以來最高收視成績，收視最高點一度達3.45；晚間10時由戴立綱主持的《新聞龍捲風》4歲以上平均收視也來到1.42（總收視人口83萬），創下2013年洪仲丘案以來收視新高。

(中時電子報)