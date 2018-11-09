玖壹壹洋蔥揪師弟打手遊 下一秒竟被車撞

2018年11月09日 21:48 中時 蔡琛儀

新人歌手「艾文同學」今年五月推出首發單曲〈不想上課〉後，這回新歌邀來《中國有嘻哈》第一季的年輕饒舌歌手「卓卓」助陣，合作打造歌曲〈滑板情人〉，MV用遊戲機畫面方式呈現，靈感來自艾文私下生活喜歡玩各種遊戲，他自爆手機容量都是最大的規格、下載超過20款手機遊戲。

有趣的是，有一回他跟玖壹壹成員洋蔥在車上連線玩手遊，剛好開著遊戲裡面的車子在跑圈，結果洋蔥一不小心撞到樹，傻眼的是，撞到樹的當下他們現實生活的車子也被後面的車子給追撞，讓洋蔥當下傻眼：「這遊戲有出4D？」艾文也澄清當天他們是乘坐車子、並不是邊開車邊玩手機，事故是虛驚一場沒有造成傷害。

艾文同學與卓卓都剛滿18歲，兩人也各自分享夢幻情人條件，艾文表示：「喜歡清純可愛，外表清純、內心又要成熟的那種，有反差的女孩比較吸引我。」卓卓則也恰巧喜歡「看起來乖乖的女生」，被問若不小心「撞菜」該怎麼辦？艾文提出觀點：「我會尊重女生的決定，或跟卓卓說你要不要考慮別人這個就給我吧！但我認為不會因為愛情而受影響的友情才算真兄弟！」卓卓則直接用直球對決「遇到同菜就看各自本事唄！」

談起合作契機，艾文向老闆開口提案，透過製作人促成兩人合作，由於都喜愛滑板運動，把滑板擬人化為情人，因爲每天必須跟滑板相處，帶著滑板出門就像和情人約會，對滑板的愛護就像是照顧情人的心情，艾文平時都在家附近公園練滑板，有回想要炫技一下，要做「豚跳」動作時卻一個閃失，結果下一來整個大摔跤、滑板還整個飛到馬路上面差點造成交通大亂。

艾文同學今年成為大一新鮮人，大學生生活卻非常另類，他表示讀的是夜校，所以跟同學相處的時間也並不長，他常利用上課時間掛著耳機、聽著beats 寫歌，而上週期中考他剛好人在菲律賓，導致全部的考試幾乎都缺考，他卻老神在在：「我不擔心被21，因為班導就是我們的系主任，我平常都會跟他聊聊天把關係打好。」

(中時 )