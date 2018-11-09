2018年11月09日 21:54 中時電子報 「台灣青年看見的亞洲問題與解決之道」徵選10日頒獎

首度由亞洲排名第一大學---新加坡國立大學的李光燿公共政策學院舉辦，台灣青年「亞洲問題與解決方案」個案寫作徵選結果將明（10）日上午正式於台北市怡亨酒店公布揭曉，第一名獲獎者可以得到高達1500新幣（約 台幣$35,000）的奬金之外，前三名的參賽者將會在這次台北的頒奬典禮中向現場的觀 眾發表自己的作品。

這項針對24-35歲台灣新世代，由新加坡李光耀公共政策學院舉辦的研究獎項，旨為鼓勵創 新思維、培養國際觀點。這也是首次該學院到台灣來甄選的個案研究奬項。贊助人賴育宏、黃 韻如醫師夫婦，希望透過這次的甄選讓台灣人的觀點與世界的精英共同交流，走出台灣，寬廣世界。

主辦單位指出，誰知道在全世界最幸福的國家不丹，最令人擔憂的問題之一 竟然是「毒品成癮」；改善地球環境的方法，是用台灣的創新生態法在菲律賓「養 豬」；電影「瘋狂亞洲大亨」讓人難以想像的貧富差距與社會不平等，從香港政府對 教育的補貼制度可窺探究竟。不過，這些重要的亞洲問題，在這次的徵文中，台灣年輕人不但看見了，他們的 觀點也讓人驚艷。

這次主辦單位是成立才十四年的新加坡李光耀公共政策學院(Lee Kuan Yew School of Public Policy)，是亞洲最負盛名的公共政策學校，不僅集結了全 球頂尖學者，打造來自著名國際組織的業界專家所組成的多元學習環境，學院校友更遍佈全球 80 多個國家。該學院是亞洲第一所加入包含美國哥倫比亞大學，英國倫敦政經學院，法國巴 黎政治學院等全球著名公共政策網路的學校。

這次活動贊助賴育宏、黃韻如醫師夫婦更是在海外工作的十二年台灣優秀青年，他們深深感受到若要站上國際舞台， 須儘早與世界頂尖人才與機構交流，培養跨國視野。

兩人從 2016 年起在新加坡國立大學癌症 科學研究所設立獎學金，提供台灣年輕學子前往新加坡從事短期癌症研究，培育下一代年輕生 醫研究人才走入世界舞台。今年，兩人捐款給李光耀公共政策學院成立 HLA-TW 個案寫作比 賽，徵求足以改變社會的創意點子。

(中時電子報)