太酷了！這只宇舶表 只能用比特幣交易

2018年11月09日 22:02 中時 陶福媛

宇舶表與比特幣合作發表Big Bang Meca-10 P2P腕表，表背融入數碼圖騰。（HUBLOT提供）

每一只宇舶表Big Bang Meca-10 P2P腕表，表圈都有獨一無二的序號，就和比特幣一樣。（HUBLOT提供）

宇舶表推出全球首支只能用比特幣交易的Big Bang Meca-10 P2P腕表，將比特幣融入機芯設計當中，售價約4.5比特幣，約90萬台幣。（HUBLOT提供）

宇舶表執行長Ricardo Guadalupe（左）和OSL總裁 Wayne Trench攜手打造Big Bang Meca-10 P2P腕表。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang Meca-10 P2P腕表全球發表會現場，充滿科技數碼的氛圍。（HUBLOT提供）

為了慶祝比特幣（Bitcoin）問市十周年，宇舶表（HUBLOT）與亞洲數碼資產經紀公司OSL合作推出Big Bang Meca-10 P2P腕表，總共限量210只，宇舶表不僅以比特幣為設計靈感，且在每只表的表圈打上獨一無二的序號，是目前全球第一只僅能用比特幣交易的腕表。

本報記者日前獨家受邀前往香港直擊這只宇舶表Big Bang Meca-10 P2P腕表的全球發布會，由於香港證管會才宣布將監管虛擬代幣並予以合法規範，此舉將吸引大陸幣圈人士從日本、新加坡等地回歸到香港，將香港打造成為「比特幣港」，因此宇舶表將該表選在香港發布，可說別有意義。

宇舶表執行長Ricardo Guadalupe指出，宇舶表決定與比特幣合作的時間點是在今年一月比特幣最火紅的時刻，當時一枚比特幣淨價破2萬美金，讓市場為之瘋狂，因此促成雙方合作推出一只融入比特幣元素、且只能用比特幣購買的腕表，「比特幣的區塊鏈技術顛覆了金融系統，就像宇舶表HUBLOT充滿了創意、在表界掀起革命一樣，兩者有很多相似之處。」

這只Big Bang Meca-10 P2P腕表於上個月底宣布在網路開賣時，買家連這只表長什麼樣、價格多少都不知道，衝著比特幣就下單，訂單據悉超過600張，但只有210名幸運買家如願買到表，價格約為23萬元港幣（約90萬台幣），依當天的匯率換算下來約為4.5個比特幣。

在設計上，Big Bang Meca-10 P2P腕表融入比特幣的元素，如將機芯齒輪刻上比特幣大「B」LOGO圖案，每只表的表圈各自刻有不同數碼編號，源自每枚比特幣都有一組序號，象徵了獨一無二，表帶和表殼背面也融入電腦數碼圖騰，充滿了科技感。

這款腕表的相關數字也有學問，限量210只，數字呼應比特幣僅有

2100萬枚的上限，機芯提供10天動力儲存，則象徵了比特幣問市十年。據了解，用比特幣交易有諸多好處，只要持有比特幣就可直接下單，不必換匯兌換各地幣別，且不用承擔場外交易的諸多風險，預計明年1月3日起買家就會陸續收到貨。

宇舶表執行長Ricardo Guadalupe指出，購買Big Bang Meca-10 P2P腕表的訂單多半來自美國、歐洲和香港，其中有高達9成買家是宇舶表的表迷，只有一成是比特幣的玩家，可見宇舶表的消費者非常勇於嘗新、且願意接納新奇事物，讓他覺得十分有趣。

(中時 )