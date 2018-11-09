張立昂自封「脫單會社」社長 享受單身

自封「脫單會社社長」的張立昂肩背MCM背包，要帶領所有社員一起脫單。（服裝提供Berluti、AllSaints ，JOJ PHOTO攝）

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張立昂不論演戲或歌唱創作都有好成績，穿MCM LOGO長袖T搭MCM高筒鞋。（JOJ PHOTO攝）
張立昂不論演戲或歌唱創作都有好成績，穿MCM LOGO長袖T搭MCM高筒鞋。（JOJ PHOTO攝）
MCM Stark Brass Plate豹紋背包，8萬8000元。（MCM提供）
MCM Stark香檳金雙腰包，2萬4000元。（MCM提供）
MCM Dieter亮紅色背包，2萬500元。（MCM提供）

張立昂最近在電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》高歌片尾曲《脫單會社》，曲風與昔日情歌的傷痛感懷大不相同，多少反應了他現在的感情世界。

張立昂說，他的愛情一直不順遂，之前經歷過失戀的打擊和人生的低潮，不少好友和歌迷以過來人的經驗安慰他，讓他意識到每個人在踏入愛情或婚姻之前，都會歷經單身，單身只是人生必經的階段，其實沒什麼好傷心的。

「看到這麼多人和我一樣，我就自封是『脫單會社』的社長，帶領大家一起脫單！」張立昂笑說，在這首《脫單會社》中，他以俏皮的口吻詮釋單身男的心情，單身但不孤單，一方面要享受單身生

活，但也不忘勇敢追求愛情，不要對愛情失望。

至於何時要脫單呢？張立昂說他沒有時間表，尤其現在工作滿檔，又要演戲又要出專輯，根本沒時間談戀愛，「而且我是社長，得等所有社員成功脫單了，我才能棄社跳船吧！」說完，忍不住笑起來。

張立昂進攝影棚拍攝MCM專題，MCM秋冬大玩80年代美式復古風，大型LOGO再度成為主流，散見在服裝、皮包和鞋子，張立昂示範一款經典LOGO後背包，深沉優雅的藍灰色更添時尚品味，另外他也身穿大LOGO的長袖T恤搭上裝飾MCM金屬LOGO飾扣的高筒靴，充滿街頭潮味。

(中時 )

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