惡狼「看到女生就想做愛」 性侵智能障礙女又偷襲女學生被逮

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

新北一名29歲的方姓男子，今天3月時誘騙一名患有智能障礙的女子到公廁內性侵，後又於4月間，對一名落單國一女學生性騷擾，遭警方逮捕，依乘機性交、性騷擾等罪合併，判處4年3個月有期徒刑。全案可上訴。

據判決指出，方男具有竊盜、猥褻等前科，今年3月7日午間，在新北市三重區某公車站牌前，主動搭訕一名患有智能障礙的女子，稱「我一眼就愛上你，可以帶你出去玩嗎?」後將其帶到公廁內，要求女子幫她口交並性侵得逞。事後女子上班時，向老闆哭訴「下體痛痛的」，老闆驚覺有異才報警處理。

方男隨後又於4月19日晚間6時許，在新北市五股區搭訕一名落單國一女學生，表示「你好可愛，我可以當你哥哥嗎?」並對女學生摟肩擁抱，甚至5度襲臀，再一路尾隨女學生至住所，讓女學生嚇得一回家便告知父母，父母也立即報警處理。

方男到案後，辯稱不知女子患有智能障礙，是在兩情相悅的狀況下發生關係，而女學生則是因為他認識對方，陪同對方回家時可能不小心觸碰到。方男亦聲稱自己有幻聽、幻覺的症狀，「看到女生就想做愛」，已就醫治療一年多，會再請醫生加重藥劑量，但方男事後未與被害人達成和解。

法官審理時，方男則坦承犯行，並經法院送精神鑑定後，判定患有思覺失調人格障礙症，亦可能是尚未完全發病的思覺失調症輕型表現，因此判定方男依乘機性交罪處4年徒刑，性騷擾罪處7個月徒刑，合併執行4年3個月。全案可上訴。

(中時電子報)

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