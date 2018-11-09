政院台鐵體檢專案小組開藥方：台鐵永續經營「資產與營運切割」

2018年11月09日 22:20 中時 張理國

「台鐵大體檢專案小組」今天召開第3次專案會議，晚間發布新聞稿，會中討論結論，包括提出「台鐵永續經營策略及財務改革行動方案」，其中顯示台鐵過去包袱沉重，未來應採「資產與營運切割」，作為長期財務問題解決之道；另外，台鐵局應儘速成立安全專責單位。

行政院10月26日成立「台鐵大體檢專案小組」，由張景森政務委員擔任召集人，交通部吳宏謀部長擔任副召集人，邀集國發會、經濟部、工程會、財政部、人事總處、主計總處等機關，以及機電、土建軌道、營運、管理等領域專家及台鐵基層員工共同組成。

專案小組針對台鐵永續經營策略及財務改革行動方案、普悠瑪ATP及監控系統連結之診斷、諮詢小組組成及運作方式等3項議題進行討論。結論重點中提出「台鐵永續經營策略及財務改革行動方案」，將請交通部儘速確認台鐵於運輸市場定位，以利台鐵局調整營運策略包括未來購車計畫、人力配置及組織架構。

專案小組也指出，台鐵過去包袱沉重，未來應採資產與營運切割，作為長期財務問題解決之道；台鐵局應儘速成立安全專責單位；此外，專案小組後續也將研議票價機制以及虧損與法定優待補貼議題。

對於普悠瑪ATP及監控系統連結之診斷，專案小組要求台鐵局在月底前完成遠端監視系統配線銜接及檢測工作，儘速研提改善訊號過多之期程外，並檢討如何提升ATP妥善率，另請諮詢小組再檢討其他可行之配套措施。

專案小組表示，小組下設立諮詢小組，由交通部政務次長王國材擔任執行長，邀請專家學者會同台鐵局及鐵道局同仁成立土木軌道與系統整合、機電、營運及組織管理等4個分組，分別由廖慶隆委員、謝長安委員、林祥生委員、張玉山委員擔任主持人；後續由各分組主持人就行車事故系統分析及安全管理體系升級、車輛採購與列車車輛異常狀況、維修制度、運轉系統、軌道系統安全、整體組織效能等進行檢討，各議題若有成果，即提報體檢小組會議討論。

(中時 )