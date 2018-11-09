幻滅！史詩級衛武營盛大開幕 部落客朝聖後崩潰：超掉漆

2018年11月09日 22:13 中時電子報 林毅

地板上一堆施工後的油漆，天花板燈竟然還有鳥巢進駐 (圖／翻攝自臉書It's my pleasure)

戶外也是奇慘無比，有網友揶揄「原來鳥巢原料這麼近」 (圖／翻攝自臉書It's my pleasure)

科學博物館竟然還有整片未施工完的水泥地，網友嘲諷是工地風嗎 (圖／翻攝自臉書It's my pleasure)

耗資百億元的高雄衛武營國家藝術文化中心今年10月盛大開幕，是台灣規模最大的文化硬體建設，開幕後立刻吸引不少民眾前往朝聖，但有部落客朝聖後整個人崩潰，靠近一看各種施工後遺留下來的痕跡，地板也凹凸不平，天花板燈甚至變成鳥巢，讓她直呼實在氣炸。

臉書粉專「It's my pleasure」的主人Jamie本月6日PO出一系列照片，表示「遠看很美，近看實在不知道該說什麼」，靠近建築一看，說「地板凹凸不平，顏色不均，外頭天花板的燈洞變成鳥兒的家？露出稻草這樣對嗎？引以為傲的戶外露台，更是慘不忍睹，草坪養護不佳，詭異的凹槽變成垃圾桶，還有太多太多，我都不想看....」。

但這還沒結束，進去科學博物館後，室內的情景更讓她傻眼，裡面甚至還有施工到一半的水泥地，讓她嘆氣「還沒機會在衛武營看表演，就被建築施工給嚇壞了！」，文章最後Jamie說：「你要我怎麼驕傲的跟外國人說，這是我們國家級的表演廳？！」

許多網友也傻眼留言「騎車經過就覺得怪，沒想到裡面那麼慘」、「還以為是20年屋齡的老建築」、「高雄日常」、「好像比兩廳院還糟糕...」、「只可遠觀不可褻玩焉」、「狗皮膏藥」、「到底地板上為什麼會有補丁啦」。

(中時電子報)