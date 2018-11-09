幻滅！史詩級衛武營盛大開幕 部落客朝聖後崩潰：超掉漆

Jamie說，為了這張照片，她花了好大力氣調角度，加上調高亮度，才有一張可以看的照片 (圖／翻攝自臉書It's my pleasure)

友善列印
中時電子報
地板上一堆施工後的油漆，天花板燈竟然還有鳥巢進駐 (圖／翻攝自臉書It's my pleasure)
戶外也是奇慘無比，有網友揶揄「原來鳥巢原料這麼近」 (圖／翻攝自臉書It's my pleasure)
科學博物館竟然還有整片未施工完的水泥地，網友嘲諷是工地風嗎 (圖／翻攝自臉書It's my pleasure)

耗資百億元的高雄衛武營國家藝術文化中心今年10月盛大開幕，是台灣規模最大的文化硬體建設，開幕後立刻吸引不少民眾前往朝聖，但有部落客朝聖後整個人崩潰，靠近一看各種施工後遺留下來的痕跡，地板也凹凸不平，天花板燈甚至變成鳥巢，讓她直呼實在氣炸。

臉書粉專「It's my pleasure」的主人Jamie本月6日PO出一系列照片，表示「遠看很美，近看實在不知道該說什麼」，靠近建築一看，說「地板凹凸不平，顏色不均，外頭天花板的燈洞變成鳥兒的家？露出稻草這樣對嗎？引以為傲的戶外露台，更是慘不忍睹，草坪養護不佳，詭異的凹槽變成垃圾桶，還有太多太多，我都不想看....」。

但這還沒結束，進去科學博物館後，室內的情景更讓她傻眼，裡面甚至還有施工到一半的水泥地，讓她嘆氣「還沒機會在衛武營看表演，就被建築施工給嚇壞了！」，文章最後Jamie說：「你要我怎麼驕傲的跟外國人說，這是我們國家級的表演廳？！」

許多網友也傻眼留言「騎車經過就覺得怪，沒想到裡面那麼慘」、「還以為是20年屋齡的老建築」、「高雄日常」、「好像比兩廳院還糟糕...」、「只可遠觀不可褻玩焉」、「狗皮膏藥」、「到底地板上為什麼會有補丁啦」。

(中時電子報)

太酷了！這只宇舶表 只能用比特…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。