陶喆成功凹父送電吉他 寵孕妻按摩幫吹髮

2018年11月09日 22:11 中時 蔡琛儀

陶喆贈道服給跆拳道姐弟黃芯芮、黃盛霖。(偉大文化提供)

陶喆與福山國小學童合唱。(偉大文化提供)

陶喆8日受微風慈善基金會之邀擔任「2018 Make A Wish」耶誕點燈晚會圓夢大使，提前與各校孩童喜迎耶誕，並和烏來福山國小的小朋友合唱耶誕歌曲，場面溫馨；陶喆分享過去曾經收過最有意義的耶誕禮，是來自節儉成性的父親陶大偉，豪氣送他人生第一把電吉他。

他表示，父親陶大偉因為非常節儉，所以不常送他禮物，他在14歲時拉老爸一起逛樂器行，故意在爸爸面前把玩非常想要的一把白色電吉他，但電吉他要價近千元美金，陶大偉為完成兒子願望，仍咬牙買下當耶誕禮物，陶大偉還特別叮嚀陶喆：「你一定要答應我要好好的練琴，重點不是因為這把琴的價格多貴，而是在於你付出多少。」

而這把被他「凹」來的電吉至今悉心珍藏了30多年，因此他也以圓夢大使的身分，準備兩套全新跆拳道服，送給基金會長期資助、熱愛跆拳道的姐弟黃芯芮、黃盛霖，並鼓勵姐弟倆要繼續勇敢追求夢想，全心全意堅持熱情。

陶喆明年3月將升格新手奶爸，他透露今年耶誕節會預先準備很有意義的小禮物送給寶寶，但內容還在構思中；老婆Penny目前懷孕4個多月，容易水腫不適，他也常體貼幫忙老婆按摩、或是擔任司機接送老婆出門、幫Penny吹頭髮，Penny想吃什麼也會立刻幫她買，現在吃東西的口味甚至都隨著老婆改變，相當疼妻。

(中時 )