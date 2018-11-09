單挑台灣最新AIM-9X 陸稱霹靂10E導彈有優勢

在珠海航展進行展示飛行的中共空軍殲-20隱身戰機。（圖／美聯社）

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中時電子報
珠海航展中展示航空工業集團的各型空對空導彈，由上往下第二枚導彈就是霹靂10E。（圖／環球網）

這次珠海航展上殲-20眩目的空中表演，讓各界猜測中國隱形戰機的戰力，但其中一款參展的新型「霹靂-10E」空對空導彈則更應受到台灣軍方的注意。這型空對空導彈的總設計師指出，霹靂-10E可以媲美台灣今年剛獲得的美國AIM-9X導彈，若加上4代殲-20戰機，對上也是台灣剛獲得的3代半F-16V，戰損比將是幾十比一，就算加上電子對抗環境，霹靂-10E還是佔有戰場優勢。

陸媒《環球時報》報導，這次珠海航展現場有兩款導彈值得注意，一是可能做為殲-20隱形戰機與中國出口戰機標準配備的霹靂-10E空對空導彈，另一是SD-30地對空導彈。報導訪問了兩款導彈的總設計師，其中對霹靂-10E空對空導彈尤其有極具針對性的描述。

該報引述中國大陸航空工業集團負責霹靂-10E的總設計師梁曉庚的話說，霹靂-10E是一型完全自主研發的第4代空對空導彈，也是全世界最先進的空對空導彈之一，整體性能媲美美國AIM-9X等第4代空對空導彈。未來也將以此為基礎，對霹靂-10E導彈進行系列化發展，同時也可能做為殲-20的配備導彈。

抗陸殲-20 台年底接收4架升級F-16V戰機
抗衡陸機 我F-16V配AIM-9X飛彈

美國空軍F-16戰機掛載AIM-9X紅外線導引飛彈進行試射。（圖／美國空軍）

梁曉庚所提到的AIM-9X是台灣於今年從美國獲得的紅外線導引響尾蛇(Sidewinder)飛彈，用以配台灣空軍最新的4架F-16V戰機。這批號稱現今最強短程空對空飛彈AIM-9X Block II在台灣空軍換裝F-16V戰機後，飛行員可透過最新AN/APG-83型AESA雷達和聯合頭盔瞄準系統，以AIM-9X飛彈最新的紅外線影像尋標導引，進行大角度偏軸飛行的「後射」攻擊，能大幅提昇F-16V戰機在空防上的嚇阻力。目前美軍現役主力戰機包括F-15C、F/A-18C都有配掛，F-22和F-35也有同樣裝備，是美空軍現役戰機的近戰主力。美國售台的AIM-9X飛彈包含140枚實彈與56枚訓練彈，預計分批於2019年3月全數交付完畢。

梁曉康強調，戰機性能提升與戰力提升是等比例，但空對空導彈等武器系統性能提升對作戰性能就是15倍以上的提升。從外軍演練的經驗來看，沒有電磁對抗的環境下，「3代機掛3代彈」對「4代機掛4代彈」，是幾百比一的戰損比。「3代機掛4代彈」對「4代機掛4代彈」的戰損比也有幾十比一。

這段談話明白指出4代彈指的是AIM-9X與霹靂-10E，而4代機當然是現在正在珠海航展受到矚目的殲-20隱身戰機，至於3代機，則是指台灣空軍剛從美國獲得的F-16V。這樣的對比說明對於霹靂-10E導彈在出口市場上並沒有太多的吸引力，但對兩岸空軍力量的對比則有極強烈的針對性。

梁曉康進一步指出，如果存在電子對抗，由於相互看不到，很可能出現雙方戰機突然近距離遭遇的情況，機載紅外線導彈與光電雷達在近距離發揮作用的可能性會更大。像霹靂-10E這樣的導彈，近距離發揮快速機動轉彎等方面的特點，就有可能佔據戰場優勢。

對於下一代空對空導彈的技術特徵，梁曉庚表示，第五代空對空導彈目前國際上還沒有明晰的構架，因為未來空戰模式還沒有定論。未來空對空導彈可能要「上能對天，下能對地」，還要具有打擊機群和高超音速目標、臨近太空目標的能力。

(中時電子報)

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文章來源：中國有了殲-20，這款第四代空對空導彈也躋身世界最先進

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