台中》盧秀燕籲選票改變台中 林佳龍競總駁唱衰台中

2018年11月09日 22:22 中時 陳世宗

謝龍介不斷炒高海線民眾想要「翻盤」的士氣！（陳世宗攝）

「韓流」外溢效應影響，清水紫雲巖9日晚上國旗飛揚！（陳世宗攝）

盧秀燕拉著張清照的手，強調樣讓張清照順利當上議長，讓她當選市長，一起為鄉親的經濟打拼、讓市長換人、空氣換新！（陳世宗攝）

選舉活動9日起跑，台中市長候選人盧秀燕競選團隊9日晚間搶進海線港區的票倉，與現任副議長張清照舉辨聯合政見發表會，面對近8000名海線鄉親；盧秀燕呼籲清水鄉親站出來，用選票改變台中，不能讓經濟沉淪，要讓孩子安心呼吸空氣！她誓言當選後，未來市長與議長一起全力拼經濟！

針對國民黨台中巿長參選人盧秀燕指台中經濟倒退等。林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，現在正舉辦2018台中世界花卉博覽會期間，很遺憾盧委員仍持續唱衰台中、扯台中後腿。對於盧秀燕委員持續唱衰台中，我們深感遺憾。

受到「韓流」外溢效應影響，9日晚間近8000民眾擠爆清水紫雲巖廣場，爭相聆聽睹國民黨各地助選戰將為民眾道盡這幾年飽受欺壓的怨氣；包括立委蔣萬安、台南市議員謝龍介、盧秀燕競選總部立委江啟臣、總幹事顏寬恒和副主委楊瓊瓔都到場為盧秀燕、張清照站台助陣。

蔣萬安說，最近競選對手開始發出各種抹黑奧步，但盧秀燕說她根本不怕，因為她所有的政見都是為改善市民的不滿而提出，自然能獲得市民肯定！民進黨對手總是拿奇怪的數據說台中空汙有改善，民眾卻感受不到，只有把票投給盧秀燕和未來的議長張清照，才能聯手解決台中市空汙問題！

謝龍介不斷和群眾應嘴應舌說，高雄人說他們的頭殼已經清醒了，這回決定要「翻盤」，台南這兩天的民調表示要「翻盤」了！現在就剩台中了！他問台下群眾，台中會不會「翻盤」？底下群眾馬上高喊「要翻了啦」！就在一來一往問答間，不斷炒高清水當地民眾想要「翻盤」的決心！

副議長張清照說，這3、4年來，台灣政治亂、經濟差，大家鄉親一定要站出來，用選票來甲改變，全力拼經濟，台中負債已經1000多億，不要讓台中成為第二個高雄，11月24日台中要改變，議員選5號張清照，市長選3號盧秀燕，咱乀故鄉咱來顧！

盧秀燕指出，很多年輕人都跟他說，很想明天就去投票，他們再也忍不下去，因為他們的小孩没有公托公幼可托育，費用壓得自己喘不過來；而且空汙問題太嚴重，小孩的健康更讓人擔心。民進黨從上到下卻都說，台中的空汙已改善了，但是這幾天台中空品紫爆時，蔡總統和賴院長都住台北，林佳龍更是急著跑去台北三個人都棄台中人於不顧！

盧秀燕說，4年前大家讓民進黨完全執政，結果，勞基法來回修兩遍，搞得勞資雙方都受重傷；能源政策也亂搞，全台處處鬧空汙經濟更是持續往下滑，大家再怎麼努力，薪水就是不會漲；所以，這次台灣人一定要站出來，表達自己的心聲，政府才知道要反省、改革！

盧秀燕強調，大家一起努力拉票，讓張清照順利當上議長，讓盧秀燕當選市長，一起為鄉親的經濟打拼、讓市長換人、空氣換新！

林尚賢表示，林佳龍市長上任後積極排除投資障礙，3年來累積招商投資超過9千億元，榮登全台第一。台中年輕人留鄉的意願變高，連外地人也想搬來台中，今年上半年失業率3.6%，已連續兩年半六都最低；且薪資成長率7.54%，亦為六都第一。對於盧秀燕持續唱衰台中，我們深感遺憾。

(中時 )