雲林》選到父母丈夫子女都遭對手抹黑 張麗善哽咽

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中時

雲林縣長候選人張麗善9日晚間在臉書開直播，抒發投入選戰至今遭到抹黑攻擊、乃至波及親友的心情。張麗善談到對手的抹黑攻擊文宣，一度哽咽紅了眼眶，呼籲對手維持高格調的選舉，不要為了選舉「株連九族」。

張麗善談到，早上看到抹黑的攻擊文宣，心中真的非常難過，她希望能夠打一場高格調的選舉，要告訴人民自己政見與如何服務雲林鄉親，大家理性的正面對決，這才是對的做法。張麗善說，到目前為止看到李進勇不斷抹黑，內容盡是子虛烏有的指控，讓她相當痛心，難道李進勇一定要用抹黑造謠的方式嗎？這樣還算選舉嗎？

因為這次的選舉，張麗善身邊所有的親人都面臨造謠抹黑，她認為這種選舉風氣應該要被改變。談到自己已經離世的父母，都被對手拿出來抹黑糟蹋，張麗善不禁語帶哽咽。她提到自己小時候家庭非常純樸、父母也為了生活認真打拼，一路為生活辛苦過來，然而選舉至今，不只她的父母被牽扯進來，連她的丈夫、小孩都被拖下水，難道選舉就可以泯滅人性？她自責地說，若不是她參選，也許這一切都不會發生。

在談到自己的孩子也因抹黑受牽連時，張麗善略顯激動；她認為做人的基本是要時時檢討自己，人不能看到自己的不足，政府不能檢討自己失能、失誤的政策並修正，而用抹黑轉嫁到他人身上，那不是正直，給社會帶來錯誤示範。

張麗善痛心地說，她希望這場選舉能重新回到原點，雖然也有許多人從各地提供李進勇的各種消息給她，但她還是沒有選擇公開，她希望回到選舉的目的，關心雲林的問題，而不是「株連九族」的烏賊戰。

(中時 )

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