拍BL劇暴紅又遭禁 許魏洲：有坎坷是好事

2018年11月09日 22:40 中時 洪秀瑛

許魏洲。（《GQ》雜誌提供）

23歲的許魏洲出道2年，影劇與音樂作品不算多，離開校園才是去年的事。2016年演出網路劇《上癮》將他推上風口浪尖時，他還只是中國戲曲學院裡一個熱愛搖滾樂的學生，喜歡Linkin Park，夢想是畢業後找份工作，休閒時能持續練團

他接受《GQ》雜誌訪問提到，「當時接這個戲就覺得是個機會，沒想那麼多，給我劇本時什麼都不懂，當作一個實踐學習的過程吧。」後來《上癮》掀起熱潮，首播日就創下千萬人次點擊，沒人預料到一部新人擔綱的校園同志劇能收獲如此巨大的成功。但這部現象級熱劇卻在24天後，因題材敏感遭官方勒令下架，並限制因戲爆紅的演員們出現在螢幕上。

「我覺得有坎坷是好事，對一個藝人來說，如果只是一味暴紅，周圍的人會捧著你，無論是什麼人，他都會膨脹。所以一個人盡早地認識自己愈好。有這樣的自我認知，才能夠把事情做好，走得更遠，不然遲早翻船。」

對許多人來說，23歲才正要開始尋找人生向上的階梯，許魏洲卻已經攀過第一個高峰，他自認如今心態很老成，碰到很多事情不再像以前一樣情緒波動太大，淡定許多。

舞台下呢？公眾視野裡的許魏洲跟私底下有何不同？他像是被撩撥起來，頗富興味地反問：「你認為我是怎麼樣的呢？」我們現場感受到的，還是比較陽光、積極的樣子。他說很多人第一次見他都覺得他特別高冷，或許是時尚雜誌上都把他拍得比較酷。

「我還是挺隨意的人，沒偶像包袱。覺得把工作做好最重要，別的都是次要。工作需要就另當別論，私底下就做自己吧。」而私底下的自己最享受的事情是工作完回到家裡，靜靜洗澡的時候。「就靜靜地洗，一直沖水，放空自己。」

那後悔過什麼決定嗎？他說「從來不會。基本上目前都是好的，雖然我是天秤座很猶豫，搖擺不定，但在大的事情上我做好決定就不會更改。我覺得人生轉折點對每個人來說都是特別重要的，一定要好好斟酌。」

(中時 )