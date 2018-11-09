羅德交流賽》故意讓陳冠宇對決王柏融？ 羅德監督解釋原因

2018年11月09日 22:40 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿王柏融與千葉羅德海洋投手陳冠宇今天（9日）在交流賽首戰就有對決機會，陳冠宇以3顆球讓王柏融擊出飛球遭接殺，賽後談及這個投打對決的組合，羅德監督井口資仁解釋，期待讓陳冠宇解決壘上有人的危機。

6局上1出局、壘上有人時輪到王柏融打擊時，羅德換上陳冠宇中繼，現場球迷發出歡呼，面對王柏融的第1球，陳冠宇就催出時速146公里的速球，但是壞球，隨後陳冠宇投出136公里的變速球讓王柏融揮棒落空，第3顆球王柏融擊出游擊方向的飛球遭接殺，陳冠宇成功解決王柏融。

陳冠宇賽後談起與王柏融對決的情形，「被王柏融打到的是卡特球，位置滿不錯的，所以他嘗試要攻擊，那一球有投到我想要的位置，剛好柏融打到棒頭。」

今天陳冠宇上場的第1顆球時速就來到146公里，不過他表示，當時並未刻意催球速，「可能就是今年的重訓有達到效果，每週不管怎樣重訓的量都不能減少，穩定的話球速就會慢慢提升，也要感謝教練安心讓我投、讓我發揮。」

羅德監督井口資仁說到剛好推派陳冠宇在王柏融打擊時上場中繼的決定時解釋，「當時壘上有跑者，陳冠宇今年有控制住危急情況的表現，所以才讓他上場。」此役王柏融4打數沒安打、還被三振1次，井口資仁認為，今天剛好投手能壓制他，但明、後天仍要小心，繼續觀察王柏融的表現。

至於球隊今天的表現，井口資仁透露，今年球季球隊的打線串聯不佳，秋訓時要求球員全力揮擊，今天收到不錯效果。二木康太球季表現沒有非常好，希望透過這次的比賽可以讓他明年表現可以更好。

(中時電子報)