嫩女帶與棒球教練回家嘿咻 結果媽媽突然回家...

2018年11月10日 00:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名國小棒球活動外聘教練，和當時小學12歲女童多次發生性行為，兩人在旅館、民宿嘿咻，還在女童家中當場被女童媽媽抓包，她氣得火冒三丈提告，新北地院認定兩人共合意發生91次性行為，但考量黃男無前科且已與女學生達成和解，今依與未成年女子性交罪判黃男徒刑3年，緩刑5年，可上訴。

42歲黃姓男子2014年9至10月間，擔任一所國小棒球活動的外聘教練，教練認為女童有頗有天分，對她疼愛有加，竟與女童談起戀愛，此外黃男對外自稱是她「乾爹」，還常常到女學生家中作客，與學生父母互動熱絡。

判決書指，2014年12月至2017年3月，黃男帶女童到處在汽車旅館、民宿、甚至在棒球場等處發生性關係，趁她父母不在家時，放肆在她家與之嘿咻，去年3月，女童母返家當場撞見兩人在嘿咻，整件事才曝光。

自由時報報導，法官認為黃男身教練應嚴守師生分際，不應與學生有不當男女關係，卻自制力不佳，與女童嘿咻高達91次，對女童身心健康與人格發展造成影響，應予譴責。但法官考量黃不是以暴力手段逼迫，兩人是在兩情相悅下發生性行為，加上黃男無前科並賠償45萬元與女童達成和解獲得原諒，因此依對未滿14歲女子性交罪判他有期徒刑2年、對未滿16歲女子性交罪判刑1年，均緩刑5年，緩刑期間付保護管束，另外還要服200小時義務勞務及接受4小時法治教育課程。

(中時電子報)