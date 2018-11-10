NBA》保羅連3戰低迷秘密曝光 竟是隱瞞肘傷

保羅9日打到下半場，刻意把右手護肘拿掉才再上場。(美聯社)

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中時電子報

火箭明星後衛保羅連3戰上半場得分掛零，甚至這3場比賽三分球出手13次全都落空，整體表現明顯不如以往，《休士頓紀事報》資深記者費根發推爆料，原來保羅3日出戰籃網，就已出現右手肘傷勢，但他都故意隱瞞沒說！

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「當保羅下半場重回場上，他右手臂的護肘突然不見了，我問他出了什麼問題，他只回答不知道，卻坦承在出戰籃網時，曾接受右肘傷勢治療，」費根說，「等到賽後我再問他，他還是回不知道，但右肘跟過去1周一樣綁上繃帶。」

就算保羅再怎麼嘴硬，從這3場比賽數據就可完全看出，他確實受到傷勢影響，在過去3戰中，保羅平均命中率僅3成24，沒投進任何三分球，場均得分跌到8.7分，只有他本季平均得分的一半，甚至平均每場發生4.7失誤。

其實保羅在出戰籃網比賽，貢獻32分、11助攻與7籃板的優異演出，卻整整打了37分鐘，假如他真的帶傷打完那場比賽，相信只會讓他的肘傷加重，所以接下來3戰的離譜表現，自然就有合理解釋，那就是他的肘傷根本沒好。

姑且不管保羅到底是真傷還是假傷？或是不想缺席比賽刻意隱瞞傷勢上場，他的失常表現，卻對火箭全隊帶來一定程度的負面影響，與其繼續這樣帶傷上陣，火箭總教練丹托尼還不如讓保羅休息幾場，畢竟重點還是季後賽！

(中時電子報)

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