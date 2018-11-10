60年代的愛情 女兒幫母尋「50年前錯過的緣份」

當時照片。(翻攝自《Hong Kong in the '60s》)

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中時電子報
/綜合報導
當時照片。(翻攝自《Hong Kong in the '60s》)
尋人啟事。(翻攝自《Hong Kong in the '60s》)

一名居住在英國的女子Selina，在臉書社團發表一篇感人的尋人啟事，幫媽媽「尋找50年前擦身而過的緣份」，女子的媽媽Nancy20歲時（約在60年代）在尖沙咀的「麗琪餅店」工作，麵包店內人來人往，但每天總會有一個18歲的男孩Danny，天天來店裡買麵包，其實是為了見Nancy一面。

Danny每天都會騎着電單車，載媽媽回上水的家。他們天天見面，她只是靠着他的背坐著腳踏車，只是誰也不敢牽對方的手。但在兩人相識六個月後，她要移民到英國。Danny趕在媽媽離開之前，在她的相片背後，寫上：「I love you forever, and I’ll never change my mind, never!」句子。那個年代的愛情，是這樣單純而羞澀。雖然他最後還是説出來了，只是已經太遲了，這段剛萌芽的愛情就這樣沒了。

五十年之後媽媽結婚生子，頭髮白了，皺紋也都長出來了，卻仍然記得那時候的單車男孩。她不知道他在哪，不敢奢求見面，只想知道他過得好不好。女兒知道媽媽的故事，在臉書社團《Hong Kong in the 60s》發布了這則動人的尋人啟事，希望能幫助媽媽完成心願，找到這個「男孩」。

(中時電子報)

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