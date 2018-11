60年代的愛情 女兒幫母尋「50年前錯過的緣份」

2018年11月10日 00:13 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名居住在英國的女子Selina,在臉書社團發表一篇感人的尋人啟事,幫媽媽「尋找50年前擦身而過的緣份」,女子的媽媽Nancy20歲時(約在60年代)在尖沙咀的「麗琪餅店」工作,麵包店內人來人往,但每天總會有一個18歲的男孩Danny,天天來店裡買麵包,其實是為了見Nancy一面。

Danny每天都會騎着電單車,載媽媽回上水的家。他們天天見面,她只是靠着他的背坐著腳踏車,只是誰也不敢牽對方的手。但在兩人相識六個月後,她要移民到英國。Danny趕在媽媽離開之前,在她的相片背後,寫上:「I love you forever, and I’ll never change my mind, never!」句子。那個年代的愛情,是這樣單純而羞澀。雖然他最後還是説出來了,只是已經太遲了,這段剛萌芽的愛情就這樣沒了。

五十年之後媽媽結婚生子,頭髮白了,皺紋也都長出來了,卻仍然記得那時候的單車男孩。她不知道他在哪,不敢奢求見面,只想知道他過得好不好。女兒知道媽媽的故事,在臉書社團《Hong Kong in the 60s》發布了這則動人的尋人啟事,希望能幫助媽媽完成心願,找到這個「男孩」。

