檢察官說法》為了安全 住所到底能不能裝鐵窗？

台北街頭隨處可見「鐵窗」。（示意圖，重慶大學博士生萬展志提供）

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中時電子報
、台灣司法人權進步協會

家中孩童墜樓事件層出不窮，有些家長為了安全，會在陽台、窗戶加裝鐵欄，但卻傳出有住戶想要在外牆面裝設鐵窗，卻造成與管理委員會之間的衝突事件。

據台北地檢署現任檢察官楊冀華表示，我國都會地區以集合住宅為主要居住型態，由於社區意識抬頭，一般民眾逐漸理解違章建築是都市之瘤，為營造社區形象，避免雜亂居住環境影響生活品質與銷售行情，許多公寓大廈管理委員會開始要求住戶不得變更建築物外觀立面，尤其新建物或價格不斐的豪宅，規約要求十分嚴格。

舊公寓大廈管理條例第8條第1項原規定，「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平台及防空避難室，非依法令規定並經區分所有權人會議之決議，不得有變更構造、顏色、使用目的、設置廣告物或其他類似之行為」。如果沒有變更構造、顏色或使用目的，似乎只有「設置廣告物」或其他類似之行為受到規範。而內政部營建署90年7月25日營署建字第9010383號函釋示公寓大廈外牆面裝設冷氣機，並非公寓大廈管理條例第8條禁止之行為。當時司法實務也支持這樣的見解（例如：臺灣高等法院臺中分院93年度上字第204號判決）。

但影響居住品質的，未必只有「廣告物」或類似之行為，「鐵窗影響觀瞻之程度不亞於廣告物」（詳參修正條文對照表），因此民國92年12月9日照黨團協商條文通過的公寓大廈管理條例第8條第1項規定，「公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平台及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、縣（市）主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。」

依照現行規定，在集合住宅外牆面設置鐵窗，須受公寓大廈規約或區分所有權人會議決議之限制。如住戶違規設置鐵窗，管理負責人或管理委員會應予制止，經制止而不遵從者，應報請主管機關依法裁罰，該住戶並應於1個月內回復原狀。屆期未回復原狀者，得由管理負責人或管理委員會回復原狀，其費用由該住戶負擔（公寓大廈管理條例第8條第3項參照）。

例外之情形，兒童墜樓之新聞頻傳，為預防發生墜樓事故，公寓大廈管理條例第8條第2項前段明定，「公寓大廈有12歲以下兒童或65歲以上老人之住戶，外牆開口部或陽台得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施。」

(中時電子報)

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