出席IESF世界電競錦標賽，陳其邁公布支持電競CF

民進黨高雄市長候選人陳其邁出席世界電競錦標賽開幕。（陳其邁競辦提供）

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民進黨高雄市長候選人陳其邁出席世界電競錦標賽開幕，為選手加油打氣。（陳其邁競辦提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁出席「2018 IESF 世界電競錦標賽」開幕儀式，除了為台灣選手加油打氣外，也透過臉書發表支持電競的CF，宣示在高雄市長任內，會打造對電競產業友善的環境，培育世界一流的台灣選手。

陳其邁指出，世界已經改變。遊戲產業，蛻變成為能夠登上國際舞台的競技活動，年輕人可以憑著自己實力，為自己和國家爭取榮耀。

陳其邁說，自己在立法院時，成功推動電競納入運動產業，也持續關注電競發展、推出電競政策。希望能夠讓高雄成為主辦大型賽事的城市，讓我們年輕人有更多的機會，讓我們台灣的競爭力提升。

陳其邁強調，讓台灣的年輕人跟世界站在同一個舞台，讓高雄有一個更好的電競環境跟流行產業。他會來創造，這是他的責任。

IESF世界電競錦標賽將在11月9日至11月11日於高雄巨蛋登場，有來自48個國家、700多位選手來台參賽。

陳其邁在9月底的電競政策發表會上就提出完整的六大電競主張，分別是：一、亞洲新灣區成立台灣第一個電競產業園區；二、盤點利用市府閒置空間，招商引資，提供租金減免；三、發展一條龍完整的電競產業鏈，建置電競品牌館；四、結合流行音樂、動漫等文化產業，吸引電競產業週邊產業，帶動觀光發展；五、電競人才培育，札根學歷教育、職業教育及大眾化教育；六、爭取大型電競賽事並建立在地戰隊，打造高雄成為國際電競城市。

(中時 )

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