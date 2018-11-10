羅德交流賽》觸身球砸到手指扁掉 張閔勛復出代打就敲安

Lamigo桃猿張閔勛的右手無名指被觸身球砸到變形。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/桃園報導

Lamigo桃猿張閔勛7月遭觸身球砸中右手無名指，直到9日才回到一軍陣容，他透露，當下手指都扁掉了，不過能在今年結束之前回到一軍已達成自己設定的目標，9日猿隊與羅德的交流賽首戰他代打上陣就擊出安打。

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今年7月張閔勛還在二軍等待機會，不料卻在比賽中遭觸身球擊中右手無名指，「當下我只想說觸身球可以上壘，結果脫掉手套一看，才發現手指都歪掉、扁掉了，連教練看到也嚇一大跳。」

傷後張閔勛的手指打了鋼釘，「其實覺得有點可惜，雖然沒有上一軍，但是我的打擊都維持得不錯，沒想到卻受傷了。」雖然受到挫敗，但張閔勛並未因此怨天尤人，在復健期間，他仍努力維持訓練，體型反而練得更結實，連劉時豪也說，張閔勛一度連腹肌都練出來了。

經過4個多月的復健，張閔勛期間只打了2場比賽，雖未在球季中回到一軍，但能在今年結束之前上場比賽，他仍相當開心，「這已經超乎我預期，我真的很幸運，二軍很多選手也都打得不錯，身體也是健康的，卻沒有到一軍比賽的機會。」9日未在交流賽首戰先發的他在8局上代打就敲安。

張閔勛的右手無名指傷勢已痊癒大半，他透露，因嚴重骨折的關係，末梢神經有點受到影響，而這個傷勢對他抓球的感覺尚有些微影響，不過這些情況都會透過復健慢慢恢復，今年張閔勛計畫以外野手身份到冬盟尋找比賽感覺，期許明年能有好表現。

(中時電子報)

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