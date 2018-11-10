抓到了！謝龍介當鄭運鵬面前唱《夜襲》 他偷哼

2018年11月10日 02:15 中時電子報 吳玫穎

謝龍介唱《夜襲》，謝震武也跟著哼。(取自YouTube)

謝龍介在鄭運鵬面前唱《夜襲》。(影片自6:39開始)

謝龍介在《新聞深喉嚨》首唱《夜襲》。(影片自24:15開始)

韓國瑜日前在旗山舉行造勢晚會，現場湧入3萬民眾熱情相挺，高唱軍歌《夜襲》場面震撼，想不到綠委鄭運鵬竟在臉書PO文痛批「心理變態」還暗示「去吃屎吧」惹議。對此，鄭運鵬昨日雖已道歉，但上節目時仍逃不過被調侃的命運，國民黨台南市議員謝龍介就在他面前唱起《夜襲》，讓不少看到這一幕的網友都哈哈大笑，直呼謝龍介太嘲諷了！

謝龍介繼中天《新聞深喉嚨》後，昨晚上另一政論節目《新聞面對面》再度唱起軍歌《夜襲》，這次他對面還坐著鄭運鵬，此景讓不少網友直呼太狂，等同當面嗆聲，同時網友還注意到，除了鄭運鵬外，主持人與來賓都被謝龍介逗樂。

隨後謝龍介也親自跟鄭運鵬解釋韓國瑜在旗山造勢唱《夜襲》這首歌的涵義，「這首歌就是說，朋友，經濟進步是我們的朋友，經濟蕭條是我們的敵人，就是要打破經濟蕭條，所以把經濟蕭條當成高雄人的敵人，要刺向經濟蕭條，要讓經濟進步。」

雖然鄭運鵬不見得認同謝龍介的說法，但節目片段就引發網友熱議，「笑死 龍介仙真的很故意」、「聽夜襲也會不爽 只好多唱幾次XD」、「鄭運鵬臉色逐漸母湯」、「謝震武偷哼 抓到了」、「謝龍介真的很狂欸，直接在面前對著罵吃X的立委前面嗆聲」。

(中時電子報)