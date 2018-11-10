狠心！遭餓死2歲童僅約6公斤 相當於2個月大嬰兒

北市2歲男童瘦到剩皮包骨，疑遭餓死。
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、中天新聞/、中時電子報/
北市中山區驚傳2歲林姓男童命案，疑遭林姓母親及其男友虐待或疏於照顧，竟瘦成皮包骨。警方獲報後到場，發現林童已明顯死亡，圖為林森北路案發現場。（張鎧乙攝）
北市中山區驚傳2歲林姓男童命案，疑遭林姓母親及其男友虐待或疏於照顧，竟瘦成皮包骨。警方獲報後到場，發現林童已明顯死亡，圖為林森北路案發現場。（張鎧乙攝）
鑑識人員深夜採證後，帶著大批證物離去。（張鎧乙攝）
鑑識人員深夜採證後，帶著大批證物離去。（張鎧乙攝）

北市中山區9日晚間驚傳2歲男童疑遭母親及同居男友虐待、活活餓死案件，警方鑑識人員漏夜進行採證，根據目測初估死亡的男童體重可能只有5、6公斤，約一般2個月大嬰兒體重，而同齡的男童正常體重應有14公斤左右。令員警看了都不忍心，不敢相信有人竟然把孩子餓成皮包骨，疑似營養不良死亡。

警方調查，該名年僅20歲的年輕媽媽，因精神狀況不佳，領有重大傷病卡，與前男友生了1男1女，1歲多的女兒半年前在嘉義也疑似遭到餓死，女子當時曾遭到移送法辦。

今年7月，該女帶2歲兒子到台北，並在網路上認識現任的蕭姓男友，2人同居後，女子到酒店上班，無業的蕭男待在家中，但蕭男竟說不知道女子平日餵小孩吃些什麼，顯然疏於照顧。

警方研判，2人平常可能將男童關在浴室中，地上都是排泄物，昨日上午女子就發現男童氣絕身亡，但疑似與蕭討論對策，直到晚間7時才打119求援。

(中時 )

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