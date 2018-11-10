都市水泥高牆增綠意！可食地景讓頂樓也有小田園

2018年11月10日 05:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活一點巧思，都能讓我們周遭更美麗！新北市政府綠美化環境景觀處自100年起開始舉辦社區綠美化競賽，鼓勵民眾積極參與社區及鄰里環境的綠化工作。近年來在都市裡種植兼具美觀及食用的可食景觀植栽已成為風潮，景觀處自105年起於競賽中特別增設「可食地景」組，鼓勵社區里民利用社區空間，打造樂活的都市小田園、凝聚社區向心力！

107年度綠美化競賽共有34組可食地景單位參加，其中，位於汐止區的福安里辦公處，利用福安活動中心的頂樓空間種植空心菜、葡萄等多樣性的蔬果植栽，除了讓里民能夠共同經營，更有助於促進社區感情的凝聚，大家一起努力讓社區變得更美麗，顏群宗里長表示，藉著打造可食地景的機會，讓原本閒置且易積水的頂樓區域變得更加整潔舒適，同時也成了大家每日必來的快樂園地！

蘆洲的大歐園國王區社區，靈活利用中庭水池及種植空間，建置自動循環澆灌的壁掛區，除了香草、辣椒、及爬藤類作物外，更在兩側栽種蘋果、蓮霧、梅子等果樹，種植過程中居民間因有了共同的話題與興趣，一起討論、一起分享，相處也更加和諧。

可食地景是在地狹人稠的都會區中，巧妙應用不易利用的空間，種植可以食用的蔬果也進行綠美化，藉此串連鄰里感情並增加生活趣味。歡迎有興趣的機關學校、社區發展協會、公寓大廈或社區管理委員會、里辦公處及綠美化相關人民團體可電洽景觀處。

(中時電子報)