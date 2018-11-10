玻璃廢棄物成繽紛時尚！循環設計展邀你思索環保未來

2018年11月10日 06:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

地球只有一個！資源有限，人類慾望無窮！你知道嗎？台灣一年使用30億個吸管、台灣每人一年使用782個塑膠袋，更遑論「快時尚」，台灣人每年丟掉520萬件衣服，衣櫃裡更有20%的衣物是很少穿或從來不穿！然不斷汰舊換新的結果，激起更多的資源浪費與污染！

台灣每人一年使用782個塑膠袋。

來松菸看展趣！看廢棄玻璃灌如何變身時尚衣料，最「綠」洗髮精不破壞生態，也能讓你煥然一新！快時尚捨棄的廢布如何重生成繽紛家具布置！由經濟部工業局主辦、台灣創意設計中心執行、小智研發策劃的「循環設計展-你在圈內嗎？」，將自107年11月10日起至108年3月3日於松山文創園區台灣設計館05展區展出。

從生活廢棄物打造的廢棄藝術廊道區，讓觀展者反思永續生活的重要性。（台灣創意設計中心 提供）

本展覽從設計思考的角度重新詮釋日常物件，企圖扭轉廢棄物在民眾的形象，用淺而易懂的方式讓民眾建立「廢棄物即資源」的觀念，以喚醒全民心中的「永續力量」，期許民眾從材質認識、消費選擇、素材使用，進而走入循環生態圈內，為永續生活盡一份心力。

小智研發特別以廢布料研發出新的材質，應用如：鞋帶、衣物、窗簾等廢棄產品並且賦予其第二次生命。（台灣創意設計中心 提供）

過往的產業發展，著重於規模經濟，往往只在乎產品的生產與銷售，卻忽略資源的有限性。隨著地球資源逐漸耗盡，經濟發展與環境衝擊一直是處於矛盾與對立的立場。

「循環設計展-你在圈內嗎？」邀你思索環保與永續未來。

此次「循環設計展-你在圈內嗎？」的展覽，希望藉由設計思考，以全新思維打破現有產品生命之歷程，從產品最初之材質選擇、設計解構、研發製程，至最後產品回收再利用，再賦與新的產品生命，不斷循環下去。

廢棄玻璃罐也能回收再利用，賦予新生命。

未來產品將不再是生態環境的負擔，反而是下階段產品生命週期之重要資源。另外，也期望透過此次展覽，開啟國內產業界與設計師、消費者全新的對話，建立互動與信任關係，讓民眾感受新設計思維帶來的新意義與價值，為世界開創更多的未來想像。

全球最綠的洗髮精，展示生態與工業循環系統，如何與產品做創新結合。（台灣創意設計中心 提供）

「循環設計展-你在圈內嗎?」展區共分為5區：

1.「生活物件爆炸區」：以爆炸方式展示6種食、衣、住、行的相關物件，再從物件分解出10種不同屬性材料。從材料到擁有第二次生命的再生產品，本區完整呈現物件循環生產的過程。

2.「永續材質主題區」：依材料主題區分，展示12家投入循環設計應用的業者，呈現再生材料的創新應用。

3.「廢棄藝術廊道區」：運用6大素材，如食品包裝(透明塑料)、民生用品外裝(不透明塑料)、衣物(自然纖維&人造纖維)、鍋具&啤酒罐(金屬)、消費性包裝&報章書籍(紙類)、主機板&電池(e-waste)等廢棄材料，創造出6幅創意畫作。

4.「永續展覽耗材」：有別於ㄧ般木作展覽的施工作業，展架使用可重複使用的回收材質，或由二次回收材料所製的材料，將浪費降到最低。

5.「體驗互動裝置」：開放民眾體驗觸摸回收塑料熱壓磚與回收PET球體，同時能DIY展覽紀念DM。

經濟部工業局林碧郁組長（左4）、台創中心宋同正執行長（右3）與廠商代表共同舉行啟動儀式。（台灣創意設計中心 提供）

「循環設計展-你在圈內嗎？」

展期｜2018.11.10 – 2019.03.03

時間｜每週二至日 09:30 – 17:30

地點｜台灣設計館05展區（松山文創園區）

(中時電子報)