11／10 三大報頭條要聞

2018年11月10日 07:22 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

選情告急！台北市長柯文哲爭取連任之路向來平穩，不料選前1個多月掀起波瀾，陸續幾份民調都顯示，國民黨候選人丁守中逐漸縮小差距，9日媒體最新民調更指2人縮小至誤差範圍。柯文哲昨忍不住直言，政黨真的要組織動員時，還是有一定的能力，若藍綠各拉走5％支持度，「我就倒了」，顯然對選情感到焦慮。

立法院院會昨三讀通過《就業服務法》部分條文修正案，未來在雇主招募時，若職缺月薪未達4萬元，必須公開揭示或告知薪資範圍，禁止寫「薪資面議」，違者可處6萬到30萬元罰鍰。雇主也不能因為求職者的星座、血型等條件，歧視勞工，違者可處30萬到150萬罰鍰。

回油、換檔、油門催落去！高雄市長選戰藍綠在原高雄縣三山地區的政治造勢大尬車，新手司機韓國瑜接連超車，暫時取得領先，老司機陳其邁能否在11日成功動員，與韓並駕齊驅甚至是超前，考驗著他的駕駛技術。

國民黨高市長候選人韓國瑜與太太李佳芬8日兵分兩路，韓國瑜宣布勞工政策並帶領議員候選人在林園大寮區以車隊掃街拜票，李佳芬則到三民市場爭取婆媽們與攤商支持；民進黨高市長候選人陳其邁昨天分別到前鎮、梓官兩個漁業區回防綠營鐵票倉。

◎旺報

編者按：中美貿易戰從上半年開始正式點燃關稅戰火，美國對大陸出口貨品，在3個月內連續啟動兩階段三波的加徵懲罰性關稅，合計涉及商品規模已達2500億美元，進而衝擊兩岸經濟成長，並引發陸企台商的產能製造遷移與求生策略，甚至衍生出對兩岸股市與人民幣匯率擴大效益，可預見未來一段時間，兩岸經濟都將深受中美貿易戰牽引帶動。

中美貿易關稅戰讓雙邊經貿前景充滿不確定性，大陸官方採取更多行動，穩定並強化經濟體質，近期大打「外資開放牌」就是明顯政策之一。跨國會計師事務所也提出建言，建議陸企如對美國市場、技術高度依賴，應重新檢視企業戰略，例如加強自主研發、尋求替代技術源以防範美國實施進一步措施。

傳統出口型台商也有「金九銀十」之說，往年第四季訂單九月確定，十月開始出貨，但今年有中美貿易戰來攪局，東莞、深圳一帶的台商普遍反映：今年營收大概要掉一到兩成。而且，最壞的情況還在明年，一旦總價所有大陸出口到美國的產品被加徵25%關稅，傳統出口型的台商在大陸就待不下去了。

對於政府號召大陸台商返鄉設廠，一位上市公司葉老闆表示，土地問題還不難解決，但工人嚴重不足，除非政府擴大開放外勞；此外，電力現在已吃緊，未來如果台商再回來，電力就是個大問題。

◎工商時報

上市櫃公司10月營收公布，專家認為，10月營收可視為第4季財報優劣的觀察指標，能繳出10月營收月增、年增及前10月營收年增的「三增股」實屬不易，共有台聚、南茂、智邦等15檔，獲法人嗅得先機提早卡位。

10月股匯市震盪中，金控出現三個第一名。富邦金控9日公告10月單月稅後獲利21.6億元，前10月累計獲利524.8億元，每股稅後盈餘（EPS）4.98元，穩坐金控每股獲利王；中信金控10月單月稅後獲利22.91億元，則是10月金控獲利第一名。

月底「習川會」登場前夕，中國對美釋出善意。中國人民銀行通過美國運通（AE）在中國合資公司連通公司的銀行卡清算機構籌備申請。在1年期的籌備工作後，美國運通可望成為首家獲准在中國提供服務的美國信用卡業者，正式進軍大陸銀行卡市場。

前文提及青年低薪主要原因包括：專上教育過度投資、產業升級緩慢，以及學非所用等。而對青年低薪的困境及原因，政府有必要挺身而出，透過政策讓年輕人突破陰霾再現陽光。在此，我們從政府層面分析未來協助年輕人的可能作為。

(中時電子報)