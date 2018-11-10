高雄》唱夜襲竟扯上軍國主義　葉毓蘭轟鄭運鵬：分化、抹黑！

2018年11月10日 07:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

繼邱議瑩之後，綠營又出現一位立委豬隊友，傷害高雄選情！日前國民黨高雄市長候選人韓國瑜在大造勢會場上唱《夜襲》，竟惹得連遠在桃園的民進黨立委鄭運鵬抨擊唱這歌是軍國主義，要信這套的人去吃屎！對此，前警大教授葉毓蘭表示，鄭運鵬此舉完全是分化和抹黑！「夜襲」的歌詞，「鑽」向敵人的心臟，沒有要刺民進黨，而是鼓舞藍軍的支持者直搗深綠票倉，不入虎穴，焉得虎子！

韓國瑜日前在旗山造勢參加人數爆棚，民進黨看在眼裡很不是滋味，竟有人直接找現場唱的軍歌《夜襲》當箭靶開罵。鄭運鵬日前於臉書怒批國民黨心理變態，這首軍歌是教我們去刺共匪心臟，現在卻要去刺民選對手心臟，這根本就是通匪，還要信這套的人去吃屎！

對於鄭運鵬的舉動，葉毓蘭於臉書PO文表示，陳其邁的選情真的是急了，除了邱議瑩的陪睡說外，連小野也哭哭，哭完還稱讚自己「這一哭夠有力，網路聲量暴增」，但是小野可能忘了「孟姜女哭倒萬里長城」之前車之鑑，柯P的大好江山，可能就要被你哭倒了。

沒想到連在桃園的立委鄭運鵬也來湊一腳。硬是把日前旗美造勢大會上的主題曲「夜襲」，解讀成為「國民黨到底是什麼樣的心理變態，可以在造勢場合唱軍歌《夜襲》？」、「以前教我們刺共匪的心臟，現在通匪刺民選對手的心臟」，還要大家去吃屎。

對於鄭運鵬的「吃屎」解讀，葉毓蘭抨擊這是分化和抹黑。更表示因自身從小因為家貧，進入公費的警官學校就讀，也受過軍事訓練，熟唱各種軍歌，完全了解韓國瑜陣營會選「夜襲」的意義，更絕對不是這些雞腸鳥肚，只想扭曲抹黑、分化對立的綠腦人所講的，通匪刺民選對手的心臟，哪那麼暴力！

「夜襲」的歌詞，「鑽」向敵人的心臟，沒有要刺民進黨，而是鼓舞藍軍的支持者直搗深綠票倉，不入虎穴，焉得虎子！也因此，再唱「愛拚才會贏」，積極進攻深綠地盤，勝利在望！

葉毓蘭文末感嘆，難怪小野在問對手有沒有讀書，其實李遠講師不應敢問丁守中博士教授有沒有讀書，他應該是在問你們這幾個綠營的帥哥美女有沒有讀書！對於鄭運鵬貼滿的「那些背景」表示，葉毓蘭要請鄭運鵬留著慢慢享用！

(中時電子報)