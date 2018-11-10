台中國際踩舞祭盛大登場 23支隊伍華麗競演

2018年11月10日 09:28 中時 陳世宗

日本名古屋真中祭已舉辦20年，與台中簽署姊妹活動送給台中踩舞祭當賀禮！（陳世宗翻攝）

第3屆「台中國際踩舞祭」9日晚上至11日盛大登場，來自世界各地的踩舞代表隊10日在台中歌劇院、夏綠地公園等地踩街遊行。（陳世宗翻攝）

第3屆「台中國際踩舞祭」9日晚上至11日盛大登場，來自世界各地的踩舞代表隊10日在台中歌劇院、夏綠地公園等地踩街遊行。觀旅局表示，踩舞祭活動10日早將於新光三越中港店舉行，由來自韓國、越南、日本的踩舞表團現身快閃，帶來具有異國特色的舞蹈。

「台中國際踩舞祭」昨晚在市府前廣場登場，林佳龍、立法院副院長蔡其昌、副市長林陵三、觀旅局陳盛山局長、立法委員黃國書、洪慈庸、台灣觀光協會長葉菊蘭等人，以及與來自日本、南韓、越南的踩舞組織代表及贊助商代表一同擊鼓，宣告2018台中國際踩舞祭正式啟動。

開場表演由在地代表隊伍新民高中打頭陣，接著來自日本YOSAKOI索朗祭歷年優勝的踩舞代表隊「北海道夢想漣ESASHI」、「愛知笑”JYO」，還有韓國、越南、雄獅集團、麗寶樂園等台日優秀表演團隊相繼登台演出，讓台下觀眾熱血沸騰，閃光燈不間斷。

「懂生活的人會愛上台中！」林佳龍說，台中國際踩舞祭不僅獲得交通部觀光局觀光年曆全國級活動肯定，今年更榮獲2018「全球節慶活動城市獎」，台中正在舉辦花博，美好的事情一件一件發生，歡迎大家到台中共襄盛舉。

林佳龍指出，今年踩舞祭國際團體除邀請日本3大踩舞組織傑出代表，更擴大邀請南韓原州、越南表演團體，總計7隊國際代表隊來台獻技，增添踩舞國際化色彩與豐富度。此外，全國各級學校、企業組織、在地商圈、民間社團等，自主組成16隊參加踩舞競演，活動已逐漸深化在地連結，強化本土文化特色，也更加落實「全民共舞 全民參與」的理念。

10日下午1時30分在台中國家歌劇院前及夏綠地公園踩街遊行，由麗寶樂園卡丁車引導包括花博吉祥物等17隻各單位的吉祥物熱鬧進場；熱情的舞者們將近距離與民眾互動。傍晚5時45分則在市府廣場舉辦大型晚會帶來華麗大匯演。

11月11日更有多場踩舞教學與交學活動，現場還有美食文創綻動主題市集，民眾消費集點即可參加抽獎，有機會將東京來回機票、飯店住宿券等大獎抱回家。

今年表演隊伍包括北海道枝幸郡夢想漣ESASHI 、北海道札幌市北昴、三重縣津市安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知縣犬山市 笑 “JYO”、愛知淑德大學鳴踊隊，以及韓國、越南2支代表隊來台獻技。

國內則有16隊的表演團體，包括新民高中表演藝術科、青年高中舞蹈科/台灣青年舞團、嘻潮流行音樂學園、印證幸福文化交流舞蹈團、皇家兒童舞蹈團、泰雅原舞工坊、南投民族舞團、嘉義市東吳高職、台南應用科技大學、新北市立清水高中舞蹈班、台北市華岡藝術學校、高雄市樹德家商表演藝術科、彰化縣立大同國中等。

活動期間，夏綠地公園周邊將進行交通管制，請民眾提早改道通行，主辦單位備有免費停車場，位於「河南路與市政北二路交叉路口」，參加活動即可免費停車（車位有限停滿為止），並可搭乘接駁車前往活動會場(台中市政府府後園道)，每30分鐘一班。

欲知更多台中國際踩舞祭住宿、消費優惠訊息、交通資訊，請上活動官方網站，或在FB粉絲專頁搜尋「2018台中國際踩舞祭」。

(中時 )