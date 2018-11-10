高雄》蔡英文為救高雄選情再下「這猛藥」 港媒：小英急了

2018年11月10日 08:26 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄竟成為全台關注焦點，國民黨高雄市長候選人韓國瑜以一己之力竟把綠營鐵票區高雄玩到要翻盤，逼得民進黨重兵回防，雙方進入焦土戰。而總統蔡英文也感到強大壓力，就有媒體注意到小英近來的談話都有「激化統獨、兩黨對決」的態勢，如此的選戰策略倒底能否奏效？投票日那天便知曉。

前總統馬英九日前在馬習會三周年研討會上提出「新三不」，引發前後任總統論戰，而蔡英文昨（9日）出席活動時，親自回應馬提的「新三不」，表示這對陸方與國際社會傳送錯誤訊息，代表大陸打壓有效、台灣會屈服，對台灣主權傷害很大，並痛批馬此時說這樣的話「很不恰當，也會有讓人有扯後腿感覺」。

港媒《中評網》關注到國民黨確實沒對馬說法有回應，只是反批蔡英文操作統獨，但國民黨掀起口水戰，也落入民進黨的策略。蔡英文之所以批評馬英九、國民黨，就是希望升高兩黨對決，尤其是「統獨的意識操作」，希望可以幫助高雄市長選舉，但國韓國瑜卻不回應兩岸論述，民進黨這樣操作能否有效？能讓高雄選舉再度回到統獨意識投票嗎？

面對韓國瑜這樣的選舉方式，民進黨顯然也是沒有招了，「死馬當活馬醫」，加上馬英九在選前的臨門一腳，到底選民會不會再度把馬英九與國民黨候選人產生連結，或是選民根本不在乎韓國瑜是哪一黨，「因為他就是他」，如果選民支持的傾向是如此，那民進黨這次選舉打出統獨與兩黨對決，效果有限。

(中時電子報)