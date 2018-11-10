20歲年輕媽吃的臉圓滾滾 卻在半年內疑餓死1對兒女

20歲年輕媽疑半年內虐死1對年幼親生子女。（圖／翻攝畫面）

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中時電子報
20歲年輕媽短短半年內，疑虐死1對兒女。(中時資料照）

台北市林森北路昨晚（9日）晚間傳出2歲男童餓死慘案，警方發現時，男童倒臥在廁所馬桶旁，身上沾滿排泄物，估約只剩5、6公斤，僅2、3個月大男嬰體重，整個人只剩皮包體，不僅如此，男童半年前還有個1歲妹妹，但數月前也疑遭虐死，諷刺的是，男童的林姓20歲年輕生母，本身吃的臉圓滾滾，一點都沒有虧待自己，沒想到竟忍心餓死親生子，令人不勝唏噓。

警方調查，男童林姓生母在酒店上班，感情生活混亂，與前男友未婚生下男童後因故分手，後來在網路結識21歲蕭姓男子，2人進而交往並同居，但蕭男卻否認對男童施虐，直言男童餓死與他無關。

警方調查時另外震驚發現，男童其實還有個年僅1歲的妹妹，但女童數月前也在生母老家嘉義因故死亡，當時警方也懷疑林女涉嫌施虐，還將她依遺棄致死罪嫌送辦，不料隔沒多久2歲哥哥竟被餓死家中。

男童疑遭餓死案是林女主動報案才曝光，警方立即將生母帶回偵訊。據了解，林女向警方供稱，她沒有虐待或疏於照料2歲子，是男童半年前突然吃不下東西，她也曾帶著兒子去診所看醫生，但醫生卻查不出病因，9日晚間回到家才發現男童已死亡，與同居男友報警。至於男童為何會死在廁所？林女僅回答「怕他吵」。警方將追查林女是否有虐童嫌疑。

更讓警方詫異的是，林女偵訊時透露，她的媽媽生5個孩子，死了2個，言外之意對自己1對兒女的死，並未感到愧疚。

(中時電子報)

狠心！遭餓死2歲童僅約6公斤 相…

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