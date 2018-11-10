不是美乃滋 早餐店三明治特有「謎之抹醬」是啥？

2018年11月10日 09:14 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

街頭小巷林立的早餐店，提供台灣人一早的活力來源。如果要買現做三明治，就可看見老闆烤好吐司、煎好蛋、肉，便快速抹上厚厚濃稠的透明醬。這抹醬不是乳瑪琳，味道像美乃滋又像沙拉，你可知這神秘之抹醬是啥米碗糕？

網路溫度計報導，早餐店為快速做好三明治，並增添其風味，會塗上一層厚厚、透明濃稠的醬。這抹醬既不是美乃滋也非乳瑪琳，而是一種沙拉醬！早餐店所使用的沙拉醬，是將澱粉煮過並糊化成稠狀後，沖入蛋液，直接以食用植物油與糖、鹽、醋加入黏稠劑（澱粉）混合而成。

《食力》報導，為了降低流動性、讓沙拉醬的質地更快速塗抹，早餐店沙拉醬也會添入黏稠劑（澱粉），讓早餐店沙拉醬更「ㄉㄨㄞ」、好塗抹。也由於大多加入防腐劑，做好的三明治不放冰箱，也不會在二、三小時內壞掉。

最常見的三明治抹醬，美乃滋、乳瑪琳和沙拉醬到底如何做成？ 也許下次自製或買三明治，你就知道該做何選擇，才能吃得更健康。

美乃滋：又稱蛋黃醬，含有蛋黃、食用油、檸檬汁或醋之類的酸化劑，加上其它調味料製成。

乳瑪琳：簡單來說就是固化植物油，不過因為易含反式脂肪酸，現在被認為不利於健康。

沙拉醬：不同於美乃滋，沙拉醬是用整顆蛋做成，不過現行法規規定，只要額外加入非蛋黃的乳化劑，就不得叫作美乃滋，因此它屬於另一種調味醬。

(中時電子報)