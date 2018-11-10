74歲政治素人張永秀選里長 選上後事務費要全捐做公益

74歲張永秀（右起）與45歲張國良，父子分別選里長、市民代表，父親熱心公益、卻是政治素人，兒子已連任5屆、將爭取6連霸，父子倆形成有趣的對比。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
員林市崙雅里長候選人張永秀的競選文宣看板，提出政見、更強調自己是「志公里長」當選後支領的里長事務費將全數捐出用做社福與幫助貧弱，回饋社區（謝瓊雲攝）
員林市惠來里長候選人陳毅光也提出將薪水全數捐出的政見。（謝瓊雲攝）

員林市崙雅里長候選人張永秀，服務社區近20年，以74歲高齡首度參選，還宣布當選後將捐出4年的里長事務費216萬，投入社區共餐、助貧弱；已連任5屆、尋求6連霸的代表兒子除全力支持，也常傳授掃街拜票的撇步、心法。

張永秀20年前是崙雅社區發展協會創會理事長，現任長青會長，透過社區營造長年服務地方，社區志工們一起彩繪圍牆、讓長者種植盆栽園藝治療，還帶著社區發展協會成立關懷據點、創辦老人共餐服務多年。

張永秀表示，別人不做、我來做；里長主要為鄰里服務，政見就只有水溝通、環境消毒、關懷弱勢與老人三項，這些事情原本他就做了很多年，若當選以後還要把里長事務費全部捐出來作為急難救助金、獎助學金等，幫助低收、邊緣戶，從現行每周1天增為5天都共餐，打造幸福崙雅里。

員林市民代表會副主席張國良表示，全市僅崙雅、東北和惠來三名里長候選人，強調當選要全數捐出事務費。父親雖已74歲，但仍頭髮黝黑、健康硬朗，體力比他還好，受鄉親鼓勵勸進選里長，每天早起先做完社區服務工作才出門四處拜票。

從政20年的他說，里長就像是地方土地公、土地婆，里民大小事都得服務，由具豐富社會經驗的年長者來做比較適合。父親挑戰現任里長張永鑫，捉對競爭激烈，他有時也會以政治前輩的心情提醒張永秀，拜訪里民時一定要深談、交心，才能擄獲選民的心。

(中時 )

雲林》張麗善韓國瑜合體！農民載… 中監不准參加音樂會 阿扁揚言向…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。