高雄》韓國瑜領先？扶龍命格王世堅鐵口直斷：都是假象

2018年11月10日 09:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

對於韓國瑜領先，王世堅上政論節目表示，都是假象！（圖片取自Youtube）

年底縣市長選戰，高雄市長選戰已成為全台關注焦點，國民黨高雄市長候選人韓國瑜以一人之力跟民進黨戰到五五波焦土戰，近來許多民調也顯示韓國瑜支持度領先民進黨的陳其邁。不過，對於韓國瑜的領先，擁有扶龍命格的民進黨台北市議員王世堅表示，這一切都是假象！

對於韓國瑜的領先，王世堅於政論節目《國民大會》上表示，都是假象。我們選舉這二三十年下來，有像國民黨這樣的操作手法嗎？講的好像說這次三山造勢，只要聲勢龐大就成定局，韓國瑜就是贏了，選舉哪有這樣子的嗎？曾幾何時，選舉只要靠造勢，動員造勢，那可以用造勢取代選票嗎？

還有就是民調方面，像一些機構做出來就是有他依據，可是現在出現許多奇奇怪怪的民調，然後都篤定韓國瑜贏的感覺，而且會大勝！那如果是這樣的話，用民調來取代投票就好了嘛！民主政治可以走到這樣嗎？可以用民調來取代投票嘛？

Youtube底下網友紛紛留言，「有點擔心王世堅假以時日會不會精神錯亂阿」、「世堅兄，是活在自己的世界中嗎」、「看王世堅一本正經的胡說真的好開心」、「每次看王世堅都睜眼說瞎話的辯護，很想問:你真的不累嗎」、「堅哥好可愛，雖然完全不想聽他說什麼，堅哥一定要去跳愛河哦」！

還有網友表達對世堅的愛意，「世堅兄，我真愛死你了，能夠心平氣和，一本正經的把黑的說成白的，這種功力可不是一般人能做到的，加油，繼續坳下去，替韓總加分」、「謝謝王世堅讓高雄市民認識韓國瑜有多好。謝謝。努力打拼愛民，親民很努力又清廉，被查帳過，清清楚楚。政治人最可貴最重要的是不貪污。韓總能力我們看到了，願意給他機會，做做看」！

(中時電子報)