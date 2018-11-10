MLB》小熊神總裁失言「每個球員都能賣」

小熊隊三壘手布萊嚴。（美聯社資料照）

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中時電子報

小熊隊今年表現不差，只是例行賽最後意外翻船，被釀酒人擠到外卡而出局。儘管他們仍是冠軍級球隊，但是「世界最偉大的領導人」小熊總裁艾普斯頓(Theo Epstein)顯然無法接受這樣的結果，於是就要有所改變。

首當其衝的是明星三壘手布萊嚴(Kris Bryant)，他的超級經紀人波拉斯(Scott Boras)上月拒絕了小熊高達2億美元的續約條件，現在已被移出保護名單。換句話說只要價錢合理，艾普斯頓會毫不猶豫賣出布萊嚴。

艾普斯頓表示「沒理由自我設限」，包括核心隊員拜耶茲(Javier Baez)、雷佐(Anthony Rizzo)這些都是可以賣的。謠言傳得很快，艾普斯頓急忙出來滅火，「我只是說每個人都有個價錢，但我相信這種價碼應該不可能出現。」可是這不就是「所有球員都能賣」的意思嗎？因此謠言並沒有停止。

有人批評波拉斯不讓布萊嚴接受2億美元的續約，實在太可惜，現在還被謠傳他有意出走。這可能是艾普斯頓早先種下的苦果，他當時故意延後布萊嚴登上大聯盟的時間，減少布萊嚴的年資，使得他必須以低薪被小熊多綁1年。布萊嚴3年來在小熊領到1255萬美元薪資。

不過波拉斯一向野心勃勃，即使沒有這筆舊帳他也不會接受續約，他告訴布萊嚴不要答應小熊的任何條件，一直撐到2022年取得自由之身再說。以今年自由市場持續低溫的情況，應該也沒有球團會出天價來爭搶小熊的核心隊員。

(中時電子報)

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