早上9：51嘉義規模4.3淺層地震 宜蘭凌晨超大豪雨

2018年11月10日 10:37 中時 廖德修

氣象局表示，今天上午9點51分在嘉義縣政府西南方13.5公里，即嘉義縣義竹鄉發生芮氏規模4.3、深度僅7.2公里的淺層有感地震，最大震度義竹4級，嘉義市、台南市佳里區3級，雲林縣斗六市、水林鄉2級，高雄市旗山、台南市、澎湖縣馬公市同為1級。

氣象局地震測報中心表示，這一帶靠近台灣海峽，屬於破碎帶地層，地震的原因應該是受到板塊運動牽扯所致，還須再進一步分析，地震的範圍、強度還在正常範內。

嘉義上午地牛翻身，昨夜到今晨宜蘭則降下超大豪雨。氣象局預報員顏增璽表示，前幾天氣溫太高，昨天東北風南下，冷熱交替產生旺盛對流，加上水氣以及地形作用，昨晚至今晨在宜蘭降下超大豪雨，24小時內累積雨量逾500毫米，包括12小時內下了300多毫米，屬於「異常性降水」。花蓮的雨量也達到豪雨等級，新北市山區與基隆北海岸則為大雨等級。

氣象專家吳德榮在個人專欄指出，昨天東北風南下，給宜蘭帶來局部豪雨，尤其南澳鄉至今（10）日清晨為止，24小時累積雨量達552毫米，已達「超大豪雨」的標準，此為「東北季風異常降水」所造成。

吳德榮說，今日北海岸、北部山區及東北部、東部有局部雨，宜蘭仍有劇烈降水的機率。但白天東北風減弱，大台北平地天氣將逐漸好轉，氣溫約可回升至27℃左右；明日天氣晴朗，白天偏暖，北台灣高溫約在30℃，早晚偏涼，低溫約在20至22℃。今明兩天中南部仍為白天微熱、早晚偏涼，晴時多雲的天氣。

顏增璽則說，明天台灣附近水氣已不多，各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部或零星的降雨。午後南部山區可能有小範圍陣雨；各地白天高溫可來到27至30℃以上，相當溫暖，不過早晚仍有些許涼意。

下周一（12日）東北風又會增強，13日至15日北部及東北部天氣稍轉涼，中南部日夜溫差大；迎風面的北部及東半部地區會有局部短暫雨，並且要留意可能有局部較明顯的雨勢。下周五（16日）東北風減弱，迎風面降雨減少，北部及東北部白天氣溫回升，各地日夜溫差大。

(中時 )