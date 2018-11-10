台北藝術攝影博覽會作品多元 控訴自然界對人類過度開發

2018年11月10日 10:42 中時 鄧博仁

黃志正將影像與金箔與銀箔結合攝影的技術，並搭配手工塗抹，讓影像呈現金屬版畫及墨水化的效果表現回歸自然的人性。（主辦單位提供）

總策畫全會華展出精采人像攝影舊作，揭露了人性最真實的慾望本質。（主辦單位提供）

青年潛力特區，現年21歲的黃文瑄自17歲起，每年會創作一系列作品作為一年的總結紀念，以人與物件的對應與融合等冷靜的視覺語言討論著性別、身分的自我探索與痛苦，呈現這個年輕女孩的獨特眼光與堅強的性格。（主辦單位提供）

台灣攝影博物館文化學會集結「台灣攝影三劍客」(李鳴鵰、鄧南光、張才)小典藏系列作品，分3個單元(旗袍、側拍、行腳)供觀眾收藏。（台灣攝影博物館文化學會提供）

2018第六屆「台北藝術攝影博覽會」TAIPEI ART PHOTO(TAP)延續多年來對攝影藝術的推廣，並獲得每年吸引眾多媒體關注、數萬參觀人潮及百萬作品銷售的契機。本年度展出來至法國、西班牙、日本、中國大陸、台灣等優秀參展藝術家之作品，並包含多項活動: 當代藝術攝影展、青年潛力特區、攝影書與攝影文創展、TIVAC 攝影獎、攝影論壇等活動來促進攝影藝術的發展與突破，以及推動國內外藝術家多元的交流。

此次活動由台藝連結Taiwan Art Connection (TAC)與台灣攝影博物館文化學會共同主辦，今年以「趨勢」為主題詮釋近代攝影的發展與轉變，在台灣攝影博物館文化學會的A5展位由文化大學大眾傳播學系副教授胡詔凱特別以《詮釋---做為一種趨勢索引》為主題的策展。此展區特別集結「台灣攝影三劍客」(李鳴鵰、鄧南光、張才)小典藏系列作品，分3個單元(旗袍、側拍、行腳)供觀眾收藏，李鳴鵰作品由其子李道真先生授權提供，鄧南光、張才由夏門攝影企畫研究室簡永彬先生授權提供，讓大家可以輕鬆一次收藏三劍客的作品，讓名家的作品不再遙不可及，並推出買一套作品送一本鄧南光(簡永彬先生提供)的限量精裝絕版書一冊。

2018第六屆「台北藝術攝影博覽會」主題，「趨勢」詮釋近代攝影的發展與轉變，當攝影從紀實，轉變到美學表現、個人與世界的連結、到觀念的探索，牽動著攝影藝術在不同時代與環境的趨勢演變，傳統技術的再進化 。

當代藝術展區總策畫全會華展出精采人像攝影舊作，揭露了人性最真實的慾望本質。呂良遠除了展出自己的作品也展出多年的收藏琳·碧安琪的系列作品，採用白描的視覺手法和女體組合的張力展現一個詼諧巧妙的佈局。莊普的女兒莊昀畢業自馬德里藝術學院，她把房間影像印在壓克力上，再把壓克力做成迷你家具，將扁平的圖像切割造型產生出透視般的偽3D效果。黃志正將影像與金箔與銀箔結合攝影的技術，並搭配手工塗抹，讓影像呈現金屬版畫及墨水化的效果表現回歸自然的人性。青年潛力特區，現年21歲的黃文瑄自17歲起，每年會創作一系列作品作為一年的總結紀念，以人與物件的對應與融合等冷靜的視覺語言討論著性別、身分的自我探索與痛苦，呈現這個年輕女孩的獨特眼光與堅強的性格。

今年的TIVAC兩位評審獎的創作者與得獎作品分別是林彥翔的《牠們》系列作品，利用攝影技巧慢速快門的特性造成模糊而團塊化的動物而失去了動物原有的樣態，並以此來為在動物園失去自我的動物；以及楊士宏《昏霾》系列作品，作品風格強烈、視覺語言成熟。作者利用攝影技術，反思人們為了自己的私慾，不斷地在城市中興建建築物的必要性為何？透過移軸鏡頭進行晃動，搭配慢速曝光，所呈現出的畫面灰灰濛濛，像是霧霾，也似自然界對人類過度開發的控訴。

今年的台北藝術攝影博覽會藝術家們精彩高品質的呈現不容錯過，藝術家也在展場親自解說自己的作品，讓觀眾更貼近攝影藝術，藝術家除了拍照更用心在作品的呈現，更是一種影像的趨勢 。

展覽期間：2018年11月9日(五)－11月12日(一)

展覽開放時間：11:00 a.m.－19:00 p.m.

展覽地點：華山1914文化創意產業園區東 中4B全館

展覽地址：台北市中正區八德路一段1 號

(中時 )